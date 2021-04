Emitirán alerta internacional para capturar a Axel López, el guatemalteco que vendió hospitales móviles a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) emitirá una alerta internacional en las próximas horas para capturar al representante de la empresa Elmed Medical System, el guatemalteco Axel López.



Este jueves, el exdirector de Invest-H, Marco Bográn y el exadministrador Alex Moraes fueron detenidos en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) cuando brindaban declaración por una nueva línea de indagación en su contra.

Ambos ex funcionarios recibieron un requerimiento fiscal con orden de captura, mismo que abarca López, quien le vendió siete hospitales móviles a Honduras a través de una compra directa del Estado a través de Invest-H, valorada en más 1,174 millones de lempiras.



En consecuencia, la fiscalía hondureña emitirá una alerta internacional para darle captura al guatemalteco, sin embargo, hasta ahora se desconoce qué contiene el requerimiento fiscal en su contra.



Axel López es el representante de ELMED Medical Systems Inc, empresa de Turquía y Hospitales Móviles.com, encargada de vender siete hospitales móviles a Honduras.



El también veterano de la Marina de Estados Unidos y escritor del libro ''Cómo hacer negocios exitosos en América Latina'', en su momento fue acusado por utilizar documentación y propuestas de hospitales móviles de la empresa turca SDI Global LL y enviarlas a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con el sello de su empresa.



La empresa de Turquía lo acusó públicamente de estafa en un intercambio de comunicados por falsificación de documentos.



La compra en total es de siete hospitales móviles, tres de 91 camas y cuatro de 51 camas fabricados en Turquía por un valor de 47.1 millones de lempiras, pagados mediante una orden de compra con fecha 18 de marzo a Hospitalesmoviles.com y ELMED medical Systems Inc, representadas por López.

