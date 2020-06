Axel López, representante de ELMED Medical Systems: “los hospitales móviles serán instalados"

Axel López, representante de ELMED Medical Systems Inc. Foto archivo EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Axel López, representante de ELMED Medical Systems Inc, empresa de Turquía y Hospitales Móviles.Com, encargadas de vender siete hospitales móviles a Honduras, habló en exclusiva con EL HERALDO sobre la polémica compra durante la pandemia del coronavirus y si llegarán o no los productos.



López, veterano de la Marina de Estados Unidos y escritor del libro ''Cómo hacer negocios exitosos en América Latina'', está involucrado en una supuesta estafa millonaria contra el Gobierno de Honduras por 1,147 millones de lempiras por supuestamente vender siete hospitales móviles que estaban siendo ensamblados en Turquía y que no llegarían al país.



Entre las acusaciones contra el también conferencista internacional pesa haber supuestamente utilizado documentación y propuestas de hospitales móviles de la empresa turca SDI Global LL y enviarlas a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con el sello de su empresa.



La empresa de Turquía lo acusó públicamente de estafa en un intercambio de comunicados por falsificación de documentos, mientras Invest-H ya pagó la millonaria suma por hospitales que se esperaban desde hace mas de un mes en el país.

La compra en total es de siete hospitales móviles, tres de 91 camas y cuatro de 51 camas fabricados en Turquía por un valor de 47.1 millones de lempiras, pagados mediante una orden de compra con fecha 18 de marzo a Hospitalesmoviles.com y ELMED medical Systems Inc, representadas por López.



En conversación con EL HERALDO, López aclaró que ''los hospitales móviles para San Pedro Sula y Tegucigalpa están en camino embarcados hacia a Honduras''.



El representante de la Elmed Medical Systems, empresa turca con más de 25 años de experiencia en aparatos médicos y derivados, dijo que los hospitales móviles ''han sido fabricados y diseñados con el buen visto y colaboración del personal de InvestH''.



López, quién no se refirió en ningún momento a los otros cinco hospitales, dijo que los primeros dos de 91 camas estarán llegando ''a mediados de julio''.

Aclaró además que ''sean instalados por nuestro personal e ingenieros de fabrica y serán asistidos por personal calificado técnico de Honduras mediante el protocolo de instalación y preparación de terrenos''.



El exmarine de Estados Unidos dijo a EL HERALDO que su personal de instalación llegaría en la medida que las condiciones y restricciones de vuelo de Honduras lo permitan.



Sobre la empresa Hospitales Moviles.Com, a quien se le desembolsó de manera anticipado los 1,147 millones de lempiras, dijo ''está comprometida a hacer una una buena labor para el beneficio de la población de Honduras''.



Enfatizó que ''los proyectos hablarán por si mismos de su calidad. Fotos y videos están disponibles con la aprobación de Invest-H''.



Sobre la problemática con la supuesta falsificación de documentos el entrevistado no accedió por ser un tema legal, ''gracias, bendiciones, seguimos pa' delante''.

