"Hilda Hernández se molestó porque no quise recibirle dinero": Óscar Nájera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante los señalamientos de los que fue objeto durante el juicio que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, contra Geovanny Fuentes, el diputado nacionalista, Óscar Nájera se defendió ante los medios de comunicación nacionales.



El exlíder del cártel de "Los Cachiros", Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo durante su testimonio como testigo en el caso, que el soborno de 250 mil dólares que asegura haber pagado al presidente Juan Orlando Hernández, fue arreglado por Óscar Nájera y pagado por su hermano Javier Rivera Maradiaga a la hermana del mandatario, Hilda Hernández en Tegucigalpa, "el propósito del soborno fue asegurar protección para que no fuéramos arrestados y para que mi hermano y yo no fuéramos extraditados", aseguró Devis Leonel.

Por su parte, el actual legislador por el departamento de Colón, dijo durante una llamada al programa Frente a Frente "Nunca fui amigo de doña Hilda Hernández, a pesar de que éramos de la misma profesión. Óscar Nájera es un hombre con una vida profesional limpia en las aulas universitarias, en mis trabajos extraordinarios y en mi vida política, yo no me voy a prestar para hacerle una proposición a un presidente como el presidente Hernández Alvarado, que lo conozco hace más de 30 años cuando llegó al Congreso".



Además, ante el cuestionamiento por las declaraciones de "el cachiro" aseguró que por primera vez diría lo siguiente de forma pública y que lo hacía "hincado" frente a su esposa, sus hijos y su madre que "Ella (Hilda) se molestó un día porque no le quise dar mi número de cuenta a la ingeniera Hilda Hernández porque no iba a recibir un fondo que no sabía su procedencia. Cuando a mí me llamaron para depositarme tres millones y fracción le dije que no iba a aceptar dinero porque yo no estoy acostumbrado a recibir dinero que no sé su procedencia. Yo solo recibo dinero cuando son de transacciones bancarias o de mi empresa, de mi finca, o de la venta de mulas", detalló.

"¿Y qué me creés vos?" le habría contestado Hilda, según su versión. A lo que él afirma que le respondió: "No, señora Hilda, no quiero aceptar dinero porque no quiero que el día de mañana vaya a estar embarrado".



Aunque dice que los fondos eran presuntamente para financiar la campaña política en el departamento de Colón, no los aceptó, pues él ha puesto incluso de su capital para respaldar las actividades de su instituto político desde que se unió a él siendo un joven recién egresado de la universidad.



Nájera enfatizó en que puede ser investigado por las autoridades nacionales e internacionales, pues tiene sus carnés, pasaportes, visas, tarjetas de débito y hasta pueden realizarle un vaciado telefónico.

