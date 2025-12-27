¿Cuánto tiempo falta para que el CNE emita la declaratoria oficial?

Tegucigalpa, Honduras.- A 27 días de celebradas las elecciones generales, marcadas por desacuerdos, tensiones y crisis en el proceso postelectoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta el plazo legal para emitir la declaratoria oficial de las autoridades que gobernarán durante el período 2026-2030.

De acuerdo con la Ley Electoral, el CNE debe declarar a los ganadores de los comicios realizados el 30 de noviembre a más tardar el 30 de diciembre.

Esto significa que restan únicamente tres días, es decir alrededor de 72 horas y contando, para que el organismo electoral publique los resultados finales.

El proceso se ha desarrollado en medio de inactividad tanto en el portal de divulgación de resultados preliminares, que permaneció sin actualizaciones por más de 72 horas, como en el escrutinio especial, situación que generó cuestionamientos sobre el avance del conteo.