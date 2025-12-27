¿Cuánto tiempo falta para que el CNE emita la declaratoria oficial?

Tegucigalpa, Honduras.- A 27 días de celebradas las elecciones generales, marcadas por desacuerdos, tensiones y crisis en el proceso postelectoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta el plazo legal para emitir la declaratoria oficial de las autoridades que gobernarán durante el período 2026-2030.
De acuerdo con la Ley Electoral, el CNE debe declarar a los ganadores de los comicios realizados el 30 de noviembre a más tardar el 30 de diciembre.
Esto significa que restan únicamente tres días, es decir alrededor de 72 horas y contando, para que el organismo electoral publique los resultados finales.
El proceso se ha desarrollado en medio de inactividad tanto en el portal de divulgación de resultados preliminares, que permaneció sin actualizaciones por más de 72 horas, como en el escrutinio especial, situación que generó cuestionamientos sobre el avance del conteo.
La mañana de este sábado, el pleno de consejeros del CNE determinó por mayoría de votos reanudar el escrutinio especial a nivel de diputados. Tras esa decisión, las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) retomaron sus labores durante la tarde.
Alrededor de las 2:40 de la tarde, los representantes de los partidos políticos acreditados ante el CNE comenzaron a reincorporarse a las mesas de escrutinio especial instaladas en el Centro Logístico Electoral (CLE).
La normativa electoral, en su artículo 284, establece que el organismo electoral dispone de un plazo máximo de 30 días calendario para publicar los resultados finales y emitir la declaratoria, la cual debe ser oficializada posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta.
Declaratoria al nivel presidencial
El miércoles 24 de diciembre, el CNE oficializó los resultados preliminares que dan como ganador y presidente electo del Partido Nacional, Nasry Asfura, con una ventaja de 27,026 votos sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Según datos oficiales del CNE, con el 97.86% de las actas escrutadas, Asfura obtuvo aproximadamente 1,479,822 votos, (40.27%), Nasralla alcanzó 1,452,796 votos, (39.53%), mientras que Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), se ubicó en tercer lugar con 706,266 votos, (19.19%).
En las elecciones generales, los hondureños eligieron al próximo presidente de la República, quien asumirá el cargo el 27 de enero de 2026 en sucesión de la mandataria Xiomara Castro.
Además, se votó para integrar 298 corporaciones municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.