Las JEVR regresan al escrutinio especial en el nivel de diputados

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara por mayoría de votos la mañana de este sábado, reiniciar el escrutinio especial a nivel de diputados, las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) retornaron esta tarde a sus labores. A eso de las 2:40 de la tarde los representantes de los partidos políticos ante el CNE comenzaron a regresar a las mesas de escrutinio especial instaladas en el Centro Logístico Electoral (CLE). La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, instruyó al cierre de la sesión de pleno, remitir una comunicación a los partidos políticos para que se integrará la totalidad de los miembros de JEVR y que se pueda avanzar rápidamente en escrutinio.

Al mismo tiempo destacó que mientras la auditoría externa envía a las 6:00 de la tarde de hoy, un informe con las actas donde hay disputas reales en los dos niveles electivos, se debía reiniciar el escrutinio con el nivel electivo de diputados al Congreso Nacional. Mientras que la consejera propietaria, Cossette López, dijo que había un aforo dispuesto en el CLE del CNE para conformar no solo 110 o 94 Juntas, sino el total de 150 y que luego con el informe de la empresa auditora se podían tomar determinaciones respecto al nivel electivo de corporaciones municipales, que también son de mucha importancia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.