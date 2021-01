Medio millón le cobran a "El Tórax" por electricidad de hospital móvil que aún no funciona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hospital móvil de Tegucigalpa todavía no funciona, pero ya comienza a generarle millonarios gastos al Estado. Así lo denunció este jueves Nora Maradiaga, la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), tras recibir un recargo de 587 mil lempiras en la factura del consumo energético del centro asistencial que aún no atiende a pacientes con covid-19.

“Nos produce mucho malestar esto, la factura viene valorada en más de 587 mil lempiras a nuestra cuenta. Realmente nos extraña que nos estén cobrando, porque nosotros ni conocemos el hospital móvil, ni hemos pedido la administración del mismo", denunció Maradiaga.



"Este centro asistencial no debe pagar por el costo de energía eléctrica que consume el Hospital Móvil de Tegucigalpa, ya que no está bajo su administración", explicó la doctora.



La directora de "El Tórax" además aseguró que remitirá las facturas a la Secretaría de Salud y a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para que se hagan cargo del gasto que no corresponde al Instituto Nacional Cardiopulmonar.

Entrega

Las autoridades del Hospital Escuela (HE) todavía están a la espera de que les hagan formal entrega del hospital móvil de Tegucigalpa. Así lo confirmó a EL HERALDO el subdirector del centro asistencial, Franklin Gómez, quién comentó que todavía se están afinando los puntos del presupuesto y de recursos humanos que se contratarán.

El lunes los interventores de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) hicieron entrega del centro a la Secretaría de Salud, 10 meses después de que los compraron.



La ministra de Salud, Alba Flores, dijo que el 12 de enero por la tarde iban a entregar los módulos móviles a las autoridades del principal centro asistencial, pero no ocurrió así. Se estima que en las próximas horas se haga la entrega oficial.



