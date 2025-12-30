Elecciones Honduras 2025
Cambio de planes: Nohelia León pausa su camino al altar
La periodista deportiva hondureña Nohelia León sorprendió al revelar que ha decidido frenar sus planes de boda, pese a haberse comprometido meses atrás.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 16:18
Así pasaron la Navidad los famosos de Honduras
Rodiney Cerrato
Gracias por estar con nosotros! EL HERALDO les desea una feliz navidad a todos los hondureños
Rodiney Cerrato
Tendencias, estrenos y lo último del entretenimiento nacional e internacional en EL HERALDO
Melissa López
Las estrellas que se despidieron y dejaron un recuerdo imborrable en 2025
Jefry Sánchez
Juez mexicano ordena arresto de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, por crimen organizado
Jefry Sánchez
Así reaccionó Alejandra Rubio al video que generó polémica bailando con “La More”
Rodiney Cerrato
Crisis en Miss Universo: director abandona el cargo en medio de polémicas
Rodiney Cerrato
Abraham Quintanilla: causa de muerte del padre de Selena
Rodiney Cerrato
Febrero de 2026: Shakira llega a El Salvador con tres conciertos
Jefry Sánchez
La actriz America Ferrera llama a humanizar la migración en visita a albergue en México
Agencia EFE
Lamine Yamal da vuelta a página: nueva relación tras separación de Nicki Nicole
Jefry Sánchez