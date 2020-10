Trump vs. Biden: ¿Cómo cambiaría la relación entre Estados Unidos y Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos o la llegada al poder de Joe Biden no provocará un giró abrupto en la relación bilateral entre ese país norteamericano y Honduras, algunos cambios pueden ocurir en la relación económica y el tema migratorio, aseguraron expertos en relaciones internacionales.



“No creo que haya cambios”, afirmó el excanciller hondureño Carlos López Contreras al referirse al impacto que podría tener en Honduras en caso de que continúe Trump como mandatario o lo sustituya Biden, a quien las encuestas lo ubican con más aceptación de los votantes.



De acuerdo con López, a lo largo de la historia Honduras y Estados Unidos han tenido una relación muy estrecha, independientemente del partido o de quien gobierne esa nación norteamericana.

“Continúe Trump o gane Biden no se espera una alteración de la relación bilateral, pues desde hace mucho tiempo estas naciones han trabajado juntas contra los problemas internacionales”, explicó.



Además, en los últimos 20 años, Estados Unidos ha estado muy ausente de América Latina porque priorizó su política en países del medio oriente y últimamente ha mantenido tensiones con naciones de Asia como China y Corea del Norte.



Independientemente del partido, o de quien llegue al poder, Estados Unidos actuará de acuerdo a sus intereses como nación, dijo el excanciller.



López considera que posiblemente la relación entre ambos países experimente un ligero “cambio, no de inmediato, sino cuando venga la recuperación económica, cuando se restablezca de los efectos de la crisis sanitaria”.

Por su parte, Graco Pérez, experto en asuntos internacionales, afirmo que en los últimos años la relación de Honduras con Estados Unidos ha estado definida por el tema migratorio, por la apertura de la embajada de Honduras en Jerusalén y en algún grado por el tema de lucha contra el narcotráfico.



“Si es reelecto Trump vamos a seguir teniendo más de lo mismo, continuaría el apoyo de Honduras de manera incondicional a la política exterior de Estados Unidos, a los organismos internacionales, se continuaría la lucha contra el narcotráfico, y el tema de los migrantes”, aseguró.



Recordó que, a pesar de las características conservadoras del Partido Republicano, Trump es un presidente atípico que “ha roto muchas alianzas, ha tomado posiciones que nadie esperaría de la primera potencia del mundo, en ese sentido se ha aislado, ha abandonado su zona de influencia que es Latinoamérica y ha visto más hacia dentro de Estados Unidos”.

“En caso de ganar Biden, todo mundo esperaría un cambio en algunas situaciones. Pero el tema de la migración es un tema de seguridad en Estados Unidos. Tal vez sí podríamos ver una mejora en cuanto al trato de las personas que ingresan al territorio estadounidense, porque el Partido Demócrata se ha caracterizado más por la defensa de los derechos humanos”, valoró.



Hay que recordar que Honduras ya es “un tercer país seguro en esa materia”; por otro lado, como Biden va a tener una vicepresidenta hija de migrantes podría quizá flexibilizarse un poco más el tema, añadió.







Debilidad de Honduras

Para Pérez, independiente de los efectos de un nuevo gobierno estadounidense, lo más importante es que Honduras desarrolle su propia política exterior “para que quien llegue a la presidencia tanto de Honduras como de Estados Unidos puedan mejorar las relaciones y llevarlas con un nivel de dignidad, y no de entreguismo como ha sido hasta ahora”.



Eso acarrearía beneficios colaterales porque Honduras sería vista como una nación que tiene clara su visión hacia dónde avanza, lo cual atraería más cooperación e inversión.



Habría que tener en cuenta las ayudas específicas, no de paternalismo, sino de una cooperación compartida para enfrentar problemas puntualescomo el narcotráfico y corrupción.



Mientras no se tenga una política exterior bien definida la relación siempre será muy desigual, porque al no saber hacia dónde se camina las decisiones importantes siempre se van a seguir tomando en Washington, sostuvo Pérez.

Entre tanto, el sociólogo Rolando Sierra consideró que la continuidad de Trump en el gobierno de Estados Unidos significa para Honduras la misma relación en cuanto a la política migratoria, el incremento de las deportaciones y una mayor presión sobre la región, especialmente a los gobiernos de México y de Centroamérica.



Lo anterior con el objetivo de mantener un control más directo de la migración irregular, tanto de los que salen de estos países, como también un mayor control de los migrantes en tránsito.



En el presente gobierno estadounidense también se vio una reorientación de los fondos especialmente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de toda la cooperación norteamericana destinada a Honduras y a otros países de Centroamérica.



Fue evidente con la denominada Alianza para la Prosperidad, un apoyo aprobado en el gobierno del demócrata Barack Obama.



Es probable que si Biden se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos haya una mayor apertura sobre todo en el tema de migración, pero por ser un tema de seguridad, “no sabemos si va a significar un cambio radical en la política migratoria que desde el año 2001 es de mayor control”, analizó Sierra.



A criterio de este respetado sociólogo, con Biden también podría haber una reorientación de los recursos de la cooperación hacia estos países. Estados Unidos celebra su elección presidencial este próximo 3 de noviembre, evento que es seguido con mucha expectativa a nivel regional, continental y mundial.

En el último debate presidencial, realizado el 22 de octubre, quedaron marcadas las diferencias entre Trump y Biden, principalmente en el tema migratorio.



