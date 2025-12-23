  1. Inicio
El Poder Judicial pone a disposición números telefónicos para denunciar a funcionarios

La Corte Suprema de Justicia entró en su segundo período de vacaciones, sin embargo, algunas de sus oficinas estarán abiertas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 16:57
El Poder Judicial tendrá abiertas varias oficinas en las principales ciudades del país, en especial en la sede del Palacio de Justicia en la capital.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial, mediante la Supervisión General de este poder del Estado, en este período de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, puso a disposición de la ciudadanía, varios números telefónicos.

¿Cuál es la razón? Que las personas que tengan que interponer denuncia alguna, en contra de funcionarios y/o empleados judiciales, pueden hacerla por los canales que ha puesto a disposición el Poder Judicial.

Para ello, habilitó los números de teléfono: 2240-6008 (teléfono de planta) y al 3171-0029 (número de celular). Además, informó, que para las necesidades en materia de denuncia de la población, estarán abiertas algunas oficinas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

Y si la denuncia la quiere interponer por la vía virtual, también están disponibles los correos electrónicos: denunciassupervision@poderjudicial.gob.hn y el otro correo es: denunciassupervision@gmail.com

El Poder Judicial entró en su segundo período de vacaciones el 15 de diciembre y retornarán a sus labores normales, el 5 de enero de 2026, con la salvedad, de que aun en el asueto de Navidad, hay judicaturas que tienen a personal de turno, atendiendo casos de emergencia y que se dan en flagrancia.

