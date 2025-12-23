El Poder Judicial pone a disposición números telefónicos para denunciar a funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial, mediante la Supervisión General de este poder del Estado, en este período de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, puso a disposición de la ciudadanía, varios números telefónicos.

¿Cuál es la razón? Que las personas que tengan que interponer denuncia alguna, en contra de funcionarios y/o empleados judiciales, pueden hacerla por los canales que ha puesto a disposición el Poder Judicial.

Para ello, habilitó los números de teléfono: 2240-6008 (teléfono de planta) y al 3171-0029 (número de celular). Además, informó, que para las necesidades en materia de denuncia de la población, estarán abiertas algunas oficinas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.