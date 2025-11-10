Estado de Honduras hizo caso omiso a recomendación de la ONU sobre traslado de jueces

Tegucigalpa, Honduras.- La Relatora Especial de la Organización de los Estados Unidos (ONU), se pronunció ante la denuncia interpuesta por 36 jueces y magistrados hondureños, sobre la independencia de magistrados y abogados; sin embargo, el Estado de Honduras ha hecho caso omiso a esa opinión internacional. Así lo evidenció la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), la jueza Ana Cardona, al hacer público la decisión de la ONU, pero que el Estado de Honduras le ha restado importancia. "Debo de informarle a la ciudadanía que hemos recibido la comunicación oficial de la relatora de la ONU en temas de independencia judicial, quien ha enviado una comunicación al Estado de Honduras, que es el actor internacional", confirmó Cardona.

Según la jueza, esa comunicación oficial tuvo que llegar a la presidenta Xiomara Castro, por ser la jefa de Estado, quien debió coordinar con los otros poderes del Estado, para compartir la opinión y recomendación de la ONU, en relación a la denuncia presentada por los 36 funcionarios judiciales hondureños.

Cardona manifestó: "Nos llama la atención que la nota fue enviada desde el septiembre y ya han transcurrido los 60 días (y no ha habido respuesta estatal). Debemos entender que hubo una omisión en brindar la información que la relatora requirió al Estado y que ya ha sido publicada en la página de la ONU".

Remoción de jueces

La comunicación oficial de la relatora Margaret Satterthwaite, hace referencia al mandato que tiene en esta materia y que hizo llegar al gobierno de Honduras información relativa a las presuntas vulneraciones a la independencia judicial, en particular refiriéndose a los traslados, reubicaciones o destituciones de jueces y magistrados que pudieron haberse efectuado sin el debido proceso.