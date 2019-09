Diez datos sobre el acuerdo migratorio entre Honduras y Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que hace unas semanas se diera a conocer la firma de un acuerdo pactado, entre Estados Unidos y el gobierno de Honduras, para reducir la migración, muchas dudas surgen al respecto.



El canciller hondureño Lisandro Rosales compareció en las últimas horas en una entrevista para un programa de televisión, donde intentó aclarar los puntos más importantes del acuerdo entre ambos gobiernos.

¿En qué consiste el acuerdo migratorio entre Honduras y EE UU?

1. Honduras no será un tercer país seguro

El funcionario afirmó que a diferencia de Guatemala y México, el acuerdo no pretende que Honduras sea un tercer país seguro, "ni tampoco se trata de asilar una gran cantidad de gente, o tener llenas las fronteras de Honduras como se ha estado mal informando".

“La diferencia de este acuerdo con el resto, es que cuando una persona llegue a Estados Unidos a solicitar asilo, no será enviada a Honduras, sino que la van a trasladar a su lugar de origen”, declaró Rosales.



2. Se dará prioridad para que cubanos y nicaragüenses pidan asilo en Honduras

Aunque Honduras constituye una ruta obligada para muchos migrantes provenientes de Sudamérica, el sur de Centroamérica y algunos países del Caribe, Lisandro Rosales explicó que por el momento el acuerdo migratorio solo incluye a cubanos y nicaragüenses.



Además, mencionó que en el pasado las cifras de la Dirección Nacional de Migración mostraban que alrededor de 25 mil cubanos pasaban por territorio hondureño. Pero a raíz de que se comenzó a aplicar una multa de 150 dólares por persona, el flujo migratorio se redujo considerablemente, situación similar a lo que se quiere lograr con el acuerdo recién firmado.



3. Un acuerdo con cuatro aristas

Por otra parte, Rosales destacó que Honduras es el único país que ha firmado cuatro acuerdos sobre seguridad fronteriza, información biométrica, migración, empleo e inversión, "la idea es hacer un trabajo integral que sea de beneficio para la población", continuó diciendo.





4. Se hará evaluaciones a los solicitantes de asilo

Muchas personas intentan llegar a Estados Unidos porque en su país de origen sus vidas corren peligro, por lo que según el canciller, de conocer que este es el caso de algún migrante requerido por las autoridades hondureñas, estas personas quedarán en calidad de refugiados y a quienes soliciten asilos se les hará un estudio para comprobar que su vida está en peligro.

5. La firma de acuerdos se multiplicará a nivel regional

De acuerdo a las declaraciones de Lisandro Rosales, posteriormente, Estados Unidos firmará acuerdos de este tipo con países como Panamá, Colombia, Ecuador y Brasil.

Para, de este modo, intentar frenar el deseo de cientos de personas que intentan llegar a Estados Unidos.

6. El acuerdo contempla oportunidades laborales para los hondureños

Por otra parte, Rosales dijo que uno de los acuerdos busca promover el empleo y la inversión, por lo que se firmó un convenio para aprobar la visa de trabajo a migrantes hondureños, el cual según Rosales, es un proceso que ya está bastante adelantado, ya que en los próximos días estarían viajando al Estado de Georgia cerca de 100 hondureños para trabajar en una empresa que fabrica palos para carga.

Además, aseguró que se han estimado unos 25 mil puestos de trabajo para cruceristas y 20 mil para el sector agrícola, “tenemos identificadas 200 empresas que es un trabajo que están realizando los consulados de Honduras en los Estados Unidos”, puntualizó.

7. El 7 de octubre comenzarán acciones para implementar el acuerdo

Se espera que el próximo 7 de octubre llegue a Honduras la primera comisión técnica, integrada por estadounidenses, quienes en apoyo con personal hondureño, deberán encargarse de establecer el plan de acción con el que se comenzará a poner en práctica el acuerdo entre Honduras y Estados Unidos, así como la reglamentación del mismo.

"Estamos apoyando a Estados Unidos con estas retenciones, que eviten y desincentiven que los migrantes sigan hacia el norte”, dijo el funcionario.

8. Hondureños que migren deberán abrir proceso de asilo en Guatemala

El canciller se mostró muy consciente de que hay hondureños que a pesar de las restricciones y las barreras en cada país, seguirán intentando migrar hacia Estados Unidos, pero aclaró que al ser detenidos deberán permanecer en suelo guatemalteco para gestionar su solicitud de asilo.

9. Los migrantes intercontinentales serán atendidos en otros países

Lisandro Rosales explicó que los migrantes que provengan de otros continentes, no deberán ser asistidos en Honduras, por el contrario, serán recibidos en los otros países que firmaron acuerdos migratorios con Estados Unidos en los últimos días. Por tal razón llamó a los hondureños a no alarmarse. “No es que vamos a tener llenas de migrantes las fronteras, no es que vamos a tener campamentos con 25 mil personas, lo que se está haciendo es reducir la capacidad de los migrantes", explicó.

10. El Acnur y la OIM brindarán asistencia a refugiados

Según Rosales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindarán protección y asistencia humanitaria para las personas que se encuentren en condición de refugiados en Honduras, por lo que no sería el gobierno de Honduras quien cargaría con todo el impacto de los nuevos residentes en el país.