En contenedores usados montan faltantes cinco hospitales móviles

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los cinco hospitales móviles faltantes que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) compró por una suma 767.2 millones de lempiras desde abril se están montando en contenedores usados.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO accedió a fotografías de la fábrica en Turquía donde se está llevando a cabo el proceso de equipamiento.

Estas cinco unidades son el complemento de una compra de siete hospitales móviles nuevos y siete plantas de tratamiento de residuos que Invest-H le compró a Axel López, representante de Elmed Medical System Inc., a 1,137 millones de lempiras.

Recibir los hospitales en contenedores usados, aparte de que no fue lo acordado, resulta un peligro para la salud de la población.

La próxima semana viajará a Turquía un equipo técnico de Invest-H para ver los avances del proceso, aunque lo más probable es que encuentren los módulos listos para embarcar.

Espera

Cinco meses después de haberlos pagado de contado, salen a la luz las primeras imágenes de los cinco hospitales móviles que Invest-H compró en Turquía.

Un contrato de confidencialidad que nadie ha visto, entre el proveedor y Honduras, mantenía en secreto el proceso de elaboración de los hospitales.

Elaboración 767.2 millones de lempiras pagó Honduras por la elaboración de los últimos cinco hospitales móviles.

Los módulos están siendo acondicionados en la empresa Vertisa Medical Waste Technology, LLC para enviarlos a Honduras. A simple vista el proceso parece normal, pero en realidad los hospitales móviles están siendo equipados en contenedores que ya habían sido utilizados.

Comprar módulos hospitalarios en módulos viejos no fue el trato que pactó Honduras con las empresas de Axel López, pero la falta de supervisión ocasionó que se trabaje a conveniencia.

Cabe mencionar que los primeros dos hospitales que mandó López sí fueron construidos desde cero en la empresa de Turquía, Nuris Prefabrik, pero repentinamente les cancelaron el contrato, por lo que los restantes cinco hospitales quedaron sin un panorama claro.

Recibir hospitales en contenedores usados representa un peligro para la salud de los hondureños, pues no se sabe qué tipo de producto se enviaba en esos módulos anteriormente.

Por otra parte, Vertisa Medical Waste Technology, LLC, no tiene experiencia y tampoco permisos de las autoridades sanitarias de Turquía para la construcción de hospitales.

Experiencia

Michael Murphy, representante de SDI Global LLC, empresa dedicada a la elaboración de hospitales móviles, explicó a EL HERALDO que recibir módulos hospitalarios acondicionados en contenedores viejos es un riesgo para los hondureños.

Murphy desenmascaró meses atrás a Axel López, por utilizar fotografías, logos y cotizaciones de su empresa para realizar negocios con Invest-H.

7 hospitales móviles

compró Honduras a

un costo total de

1,137 millones de

lempiras a Axel López.

Actualmente SDI Global LLC mantiene activo un proceso contra el guatemalteco que le vendió los hospitales a Honduras por usurpación y utilizar propiedad intelectual privada.

“Hay varios factores a tomar en cuenta, el utilizar contenedores usados en los hospitales móviles está el tema de contaminación, esta práctica no está aprobada por el Ministerio de Salud de Turquía, Honduras compró hospitales nuevos y, por último, no es que los contenedores estén malos, pero no es correcto venderlo como nuevo y entregarlo usado”, explicó.

Comentó además que en los primeros dos hospitales móviles que López envió a Honduras posiblemente también venían unos cuantos contenedores usados.

Destacó que Nuris Prefabrik elaboró la mayoría, pero los restantes eran usados y se pueden diferenciar por el suelo pintado en azul o alfombras diferentes a los demás módulos.

“Podría ser un grave problema de salud pública, porque nadie sabe qué tipo de material se había transportado en esos contenedores”, argumentó.

Murphy comentó que el personal de Invest-H que viaje a Turquía podrá visualizar el proceso y si son hospitales montados en contenedores usados, “verán a los pintores al fondo”.

El empresario destacó que desde que se comenzó con el proceso de contratación ha evidenciado el mal accionar de las empresas contactadas por Honduras “deberían cancelar esa compra”, dijo.

