Elmed Medical de Turquía: "Nunca hemos fabricado o vendido hospitales móviles"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Elmed Medical Systems, empresa con sede en Turquía, aclaró que "nunca hemos fabricado o vendido hospitales móviles", desligándose así del escándalo relacionado a la millonaria compra de estas unidades para la emergencia por el coronavirus (covid-19).



EL HERALDO se puso en contacto con la compañía, ya que Axel López, acusado por otra empresa turca de falsificar sus registros para vender las estructuras al gobierno de Honduras, figura en un documento como representante de Elmed Medical Systems en Estados Unidos.



Incluso, los dos pagos por los siete hospitales, que entre ambos suman 47.5 millones de dólares (unos 1,200 millones de lempiras), se realizaron a Elmed Medical Systems, Inc., dba (hace negocios como), HospitalesMoviles.com.

Documento en los registros del estado de Florida donde Axel López figura como representante de Elmed Medical System.









Factura proforma donde Emed Medical Systems figura como el beneficiario del pago de los hospitales móviles.

No obstante, la compañía turca también aclaró que "la (empresa) Elmed en Florida (en referencia a la registrada por López) es diferente a la (empresa) Elmed en Turquía".

Se trata de compañías separadas, precisaron.



En todo caso, "Axel López vende algunos de nuestros productos en Estados Unidos", pero que "Elmed no está relacionada con los hospitales móviles".



Elmed en Turquía se identifica como una una empresa fabricante de sistemas de litotricia para el tratamiento de cálculos renales, que consiste en la eliminación de las piedras en el riñón mediante ondas de choque, por lo que es un método indoloro y no invasivo.

Honduras adquirió siete hospitales móviles para la emergencia del covid-19: tres de 91 camas y cuatro de 51 camas. En un principio el gobierno prometió que estarían llegando en junio, pero ahora la promesa es que al menos dos de esos arribarán en julio. Del resto no hay garantía de fecha.

Desligada de la operación

La empresa dejó muy en claro que tampoco es la beneficiaria de los dos pagos (uno de 31.4 millones de dólares y otro de 15.7 millones) que aparecen en la factura proforma.



Para ello, apuntó que el nombre oficial de la compañía es Elmed Elektronics and Medical Industry And Trace Inc y que prefieren usar Elmed Medical Systems como abreviado, pero no es el legal.



"Estas son cantidades muy grandes. El dispositivo más caro que producimos es un robot llamado Avicenna Roboflex... hemos vendido solo 4 en todo el mundo. Es de unos 2 millones dólares", expuso.



Igualmente, señaló que el sitio oficial de la empresa es www.elmed-as.com. El portal www.elmedsystems.com pertenece a Axel López y no tienen relación.

Página de inicio de Elmed Medical System en Turquía.

Versión de Invest-H

Las declaraciones de la empresa turca vienen a tambalear la versión de Axel López, que en parte ha sido respaldado por Marco Bográn, director de Invest-H, institución que realizó la polémica compra.



López sostiene que los hospitales se elaboran en las fábricas de la empresa en Turquía, pero la evidencia presentada (las fotos de las unidades cargadas en puerto y las bitácoras de viaje) pierden fuerza ante las mismas aclaraciones de la empresa turca Elmed Medical Systems que se desliga de esa operación.



El director de Invest-H explicó que todo se trata de un pleito entre proveedores: el vendedor recurrió a su competencia para fabricar los hospitales, no les pareció la oferta y decidió elaborarlos en sus fábricas.

Frustrado por lo anterior, la empresa rival publica la denuncia, sostuvo Bográn a los medios de comunicación, tras pedir una explicación al proveedor, a quien se le pagó por adelantado el 100% de la operación.



La explicación que dieron es que "al inicio, cuando estaban con una carga pesada de pedidos, (nuestro proveedor) estaba buscando alguna empresa de la competencia a la cual pudieran hacerle pedidos para poder cumplir con todo lo que ellos tenían (encargado), pero estos no resultaron serios y entonces no llegaron a ningún trato".



De acuerdo al titular de Invest-H, "eso molestó a la competencia y empezaron a mandar amenazas de difamación, luego mandaron esta nota al ver que no hay ninguna compra (a ellos), cuando todo está en orden, los documentos los tenemos", aseguró.



Esa empresa perjudicada -según Bográn- sería SDI Global, que en la noche del domingo publicó un documento que reveló varias irregularidades, como la copia de sus registros y catálogos por parte de Axel López para vender los productos y que con ellos nunca hubo un arreglo de compra.



Sin embargo, el presidente ejecutivo comercial de SDI, Michael Murphy, dijo que todo se trató de una estafa, porque López pidió una cotización, falsificó los registros para la factura y después buscó un fabricante que le construyera los hospitales con las especificaciones de la cotización.

Además, Murphy aclaró que Elmed Medical en Turquía no es competencia de SDI. Esta última fabrica hospitales móviles, mientras que la primera se dedica a los equipos médicos, lo que la misma empresa confirmó.

Todavía queda una pregunta sin respuesta: ¿dónde y quién fabricó los hospitales?

En todo caso, tanto Bográn como López insisten en que dos de los hospitales móviles vienen en camino y probablemente lleguen a mediadios de julio, pero no han dado una fecha aproximada de la llegada de los restantes cinco.

A raíz del escándalo, el Ministerio Público anunció una investigación de oficio, mientras que Bográn compareció ante el Congreso Nacional el martes pasado para dar explicaciones sobre la compra.