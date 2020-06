Bográn: "todo está en orden, los documentos los tenemos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La adquisición de los hospitales móviles por parte de Invest-H es una realidad, así lo dejó ver este lunes el director de la misma, Marco Bográn.

En entrevista con EL HERALDO el funcionario aclaró que en efecto el primer documento que se hizo público este lunes no es falso, pero está completamente errado.

"Yo creía que era un montaje (falso), pero mi equipo se metió a la página web de esta compañía proveedora, que no tiene nada que ver con nosotros, y encontraron que en efecto ellos emitieron el documento", explicó.

La empresa SDI Global A.S., que se identifica como el fabricante original de las unidades, emitió en las últimas horas una carta pública donde denuncia que nunca se hizo un arreglo formal con el gobierno de Honduras para la construcción de las estructuras y que un intermediario creó una falsa propuesta para cerrar el acuerdo.

En medio de la polémica que se generó, Bográn admite que habló con los representantes del proveedor y les mandó la nota para pedirles una explicación.

La explicación que dieron es que "al inicio, cuando estaban con una carga pesada de pedidos (nuestro proveedor) estaba buscando alguna empresa de la competencia a la cual pudieran hacerle pedidos para poder cumplir con todo lo que ellos tenían (encargado), pero estos (SDI Global A.S.) no resultaron serios y entonces no llegaron a ningún trato".

De acuerdo al titular de Invest-H, "eso molestó a la competencia y empezaron a mandar amenazas de difamación, luego mandaron esta nota al ver que no hay ninguna compra (a ellos), cuando todo está en orden, los documentos los tenemos", aseguró.



También afirmó que los primeros dos hospitales móviles estarán llegando al país en la primera quincena de julio. "Tenemos el tracking del barco que los trae de Estambul hasta Honduras, lo estamos viendo en línea, viene por España más o menos".

Respecto a la denuncia, señaló que el proveedor (Mobile Hospitals/ Elmed Medical) verá si necesitan proceder legalmente contra esta compañía (SDI Global A.S.) que los está queriendo difamar, pero eso no tiene ningún efecto para Honduras.

Invest-H monitorea en tiempo real la ubicación donde se encuentra la embarcación que trae los hospitales.





Adicionalmente, enfatizó que SDI Global A.S. emitió una segunda nota, "ellos mismos se desmienten y dicen que ellos no han tenido ningún tan solo contacto ni con la embajada de Honduras en Alemania (cuando en la primera nota si lo decían); que tampoco habían tenido contacto con el cónsul honorario nuestro en Turquía, ni con el gobierno de Turquía y el de Honduras".



Finalmente, señaló que "algo pasó a lo interno de la compañía (denunciante), los abogados debieron advertirle el error y sacaron una aclaración".

