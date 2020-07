Más incongruencias: con 50 proveedores están armando hospitales móviles

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Como rompecabezas se están armando los siete hospitales móviles que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) compró a la empresa Elmed Medical Systems, Inc., dba, HospitalesMoviles.com, representada por el guatemalteco Axel López.

En comunicación con EL HERALDO, López afirmó que “más de 50 empresas distinguidas trabajan en los módulos hospitalarios como subcontratistas y múltiples proveedores”.

Lo anterior confirma que el señor López fue favorecido con el contrato de compra de los hospitales móviles para Honduras en calidad de intermediario y ahora lo que hace es buscar pieza por pieza en diferentes empresas en Turquía.

El pasado 18 de marzo Invest-H, liderada por el exdirector Marco Bográn, hizo el primer encargo de dos hospitales móviles de 91 camas cada uno para las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Luego, el 2 de abril, Invest-H contrató los servicios de la misma empresa para la fabricación de cinco hospitales móviles más, uno de 91 camas y cuatro de 51 camas, más siete plantas de desechos hospitalarios.

El pago fue de casi 48 millones de dólares, es decir, unos 1,200 millones de lempiras en un cien por ciento, el compromiso de “buena fe” es que iban a estar listos en un mes y medio, pero ya pasaron más de tres meses y no llegan.

A pesar de que López asegura que ha tenido problemas con los suministros para cumplir con los plazos, en realidad es que ha ido armando como rompecabezas las unidades móviles y por eso no da informes claros a Honduras sobre lo que está haciendo.

López se comprometió a entregar los siete centros hospitalarios a Honduras, pero sin dar a conocer las certificaciones de calidad y la capacidad de quienes los están fabricando.

En respuesta a preguntas de EL HERALDO, López aseguró que “estamos cumpliendo con la orden de compra de Invest-H y excediendo su expectativa en infraestructura, equipamiento, sistemas y suministros descartables médicos para el beneficio de la población de Honduras”.

Sobre los primero dos hospitales móviles que se fabricaron para Tegucigalpa y San Pedro Sula, que vienen en camino según dieron a conocer las autoridades de Invest-H, López declaró que “enviamos 78 modulares para los proyectos hospitalarios de SPS y TEG”, sin dar más detalles sobre cómo están equipados o de su infraestructura.

EL HERALDO consultó a expertos en procesos de licitación del Estado, quienes aseguraron que cuando una empresa dice tener más de 50 proveedores para poder entregar un producto es una alerta roja.

Experiencia

Un experto en contrataciones del Estado y consultor de varias instituciones públicas que prefirió el anonimato explicó que cuando se van a desarrollar este tipo de proyectos lo primero que se debe hacer es ver la experticia de los actores.

Eso se hace a través de una revisión de información secundaria, es decir, Invest-H debió buscar a la mejor fábrica de hospitales móviles en el mundo, que es SDI Global LLC, y se debieron comunicar directamente con ellos.

El equipo de Invest-H tuvo que hacer la cotización con ellos y con otras empresas para tener puntos de referencia de varias partes del mundo y consultar con expertos para investigar bien quiénes son los proveedores y su experiencia.

11 días de viaje lleva el buque que salió con los primeros dos hospitales de Turquía.

Para un elemento poco requerido en estos países como son los hospitales móviles —que son tan especializados— no se deben usar intermediarios, además Invest-H tenía una potente arma en sus manos para negociar: la compra directa.

Explicó que la contratación directa es un arma a favor del Estado en estos procesos porque el contratante puede negociar, consultar cuánto le cuestan tantos hospitales y acordar hasta importantes rebajas porque se van a pagar de inmediato.

“Al tener 50 proveedores la empresa que está haciendo los hospitales móviles da miedo, porque estas son infraestructuras especializadas con altas medidas de bioseguridad y no solamente por la pandemia, ya que estos se usan para zonas de conflicto”, refirió.

En ese sentido “si a mí me dice Axel López que tiene 50 proveedores, eso es una alerta roja, porque entre más proveedores tiene para poder hacer la instalación de un hospital, es más peligroso, ya que la empresa turca SDI Global LLC no necesita más proveedores que uno”.

El experto recomendó que hay que estar alerta “porque se imagina qué rompecabezas trae esa gente” y las autoridades que los van a recibir deben contar con un equipo de expertos para que aseguren el buen funcionamiento de los hospitales.

El entrevistado estimó que Invest-H debió realizar la compra en unos 15 días y no en tres días como aseguró haberlo hecho Bográn, demostrando premura en algo que necesitaba más análisis.

Aunque sea un proceso directo se deben hacer cotizaciones y tener certeza de qué se va comprar, dijo el experto.

También hay que tomar en cuenta que eran casi 50 millones de dólares, con ese dinero se hace la terminal de un aeropuerto o un hospital de 24 pisos con todos los requerimientos, no se podían apresurar en algo tan delicado y con tantos recursos.

Análisis

El informe “Hospitales móviles: emergencia covid-19”, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresa que no existe un análisis de costo beneficio y comparativo con el proyecto de reparación, reconstrucción o ampliación de los actuales establecimientos de salud nacionales versus la adquisición de hospitales móviles que hizo Invest-H.

Este análisis se ha realizado en otros países de la región que han hecho una inversión similar, pero a largo plazo, permanente, de mayor envergadura e integral para el sistema de salud.

Sobre los orígenes de la empresa, de acuerdo con la información de su página web, se establece que Elmed Medical Systems, Inc., dba, HospitalesMoviles.com tiene oficinas en Turquía, México, Colombia, Perú y Guatemala, pero no se encontró registro de estas empresas en Securities and Exchanges Comission (Comisión de Valores de Estados Unidos).

En cuanto a sus representantes, se identificó a su director y gerente de Mercadeo, Axel López, como presidente de diferentes compañías en Florida, Estados Unidos, que fabrican, distribuyen y venden equipos médicos a través de una red de distribuidores y agentes en Latinoamérica y American Business Links, Corp.

El equipo de la ASJ verificó que la empresa está clasificada como una empresa de gestión de exportaciones que ofrece servicios comerciales y representaciones y consultoría de marketing internacional.

Dentro de las empresas se identificaron las siguientes: Elmed Medical Systems, Inc., American Business Links Corporation y Vertisa Medical Waste Technology.

Las empresas Elmed Medical Systems, Inc., American Business Links Corporation y Vertisa Medical Waste Technology tienen varias referencias a sitios web e incluso, diferentes páginas en redes sociales. No obstante, se verificó que estas páginas no cuentan con un gran número de seguidores ni actividad frecuente, lo que lleva a pensar que no tienen un gran reconocimiento y explicaría por qué las búsquedas no condujeron a hallazgos más concretos fuera de sus propios sitios web, precisa el informe.

Autoridades del Consejo Directivo de Invest-H en comunicación con EL HERALDO consideraron que Bográn debe responder ante las autoridades competentes sobre sus acciones.

“Cuando un órgano como el Tribunal Superior de Cuentas, que por ley es el ente contralor de las instituciones del Estado de Honduras, abre una auditoría o investigación, tanto la institución o el empleado bajo investigación, esté o no en el puesto en el momento de la investigación, está obligado a responder”, establecieron los integrantes del Consejo Directivo.

