Honduras registra cifra récord con 1,013 nuevos casos de coronavirus

La curva epidemiológica sigue en ascenso. Los contagios no se detienen en el territorio nacional.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras alcanzó este sábado un récord de contagios de covid-19 al confirmar 1,013 casos nuevos, con los cuales la cifra de infectados asciende a 17,007, así lo reportaron las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En total se realizaron 1,796 pruebas y 1,013 resultaron positivas, una cifra alarmante desde el inicio de la pandemia en el territorio hondureño el pasado 11 de marzo.

La epidemiológa Zonia Reyes, a través de una cadena nacional, detalló que la mayor cifra de infectados se reportan en Cortés con 449 casos y Francisco Morazán con 396.

De igual manera se confirmó la muerte de ocho personas más, subiendo la cifra a 479.

También se notificó que 1,189 personas se encuentran hospitalizadas a nivel nacional. 376 de ellos se encuentran en condición grave, 58 en cuidado intensivos y 755 estables.





152 personas murieron esta semana en la capital

Los índices de letalidad a causa del covid-19 continúan aumentando en el país.



Solo en esta semana, un total de 152 pacientes murieron en cuatro de los cinco hospitales que atienden casos de coronavirus en la capital.



Informes proporcionados a EL HERALDO establecen que del lunes 22 al viernes 26 de junio en las salas del Hospital Escuela (HE) perdieron la vida 77 pacientes, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 43, en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax 26 internos y en el Hospital General San Felipe se contabilizaron seis defunciones.

El día más trágico por la cantidad de personas fallecidas fue el lunes con 42 casos, seguido del miércoles cuando 31 hondureños perdieron la vida. En el Hospital San Felipe los días martes y miércoles no se reportaron personas fallecidas, mientras que los tres días restantes se contabilizaron dos decesos diarios.



La situación más crítica la vive el HE, cuya morgue colapsó debido al incremento de muertes.







Interminable afluencia de personas en áreas de triaje

Largas filas de personas se forman a frente a los triajes habilitados en el Distrito Central.



Con la esperanza de adquirir un cupo y saber si la prueba les revelará si son o no portadores del virus del covid-19, la desesperación e impaciencia acompaña a los posibles infectados.

Solo en la clínica periférica número dos del Seguro Social, en la colonia Santa Fe, hasta antes de las 9:00 AM de ayer se habían realizado unas 100 pruebas, luego un grito de una empleada, apagado por una mascarilla, advertía que “ya no hay pruebas”. La alerta avisada no llegaba hasta el último de la fila.



Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana de Salud, detalló que en los centros de salud, entre jueves y viernes, se practicaron 250 pruebas, es decir los cupos también son limitados.



La misma escena de desesperanza también se vive en el triaje en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), área que hasta el viernes albergaba a unas 130 personas.