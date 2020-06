Presidente Hernández: Si no abren puertas a brigadas, están jugando con la salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández advirtió este martes que si la población no abre las puertas a las brigadas médicas, que andan casa por casa consultando sobre síntomas de coronavirus, “están jugando con la salud de las familias y los vecinos” frente a la pandemia.



El mandatario se refirió al tema luego de que las brigadas médicas iniciaran su trabajo este 16 de junio en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa.

Las brigadas médicas cubrirán otros sectores del Distrito Central y del Valle de Sula, que son los puntos de más alto contagio de coronavirus, y tienen el objetivo final de diagnosticar clínicamente de forma rápida a personas que puedan estar en sus casas con síntomas y que por diferentes razones no asisten a un hospital.



Hernández explicó que “estos son los casos que se nos complican; llegan tarde al hospital o centro de salud y tristemente van directo a la unidad de cuidados intensivos o a un respirador, y muchos no lo están logrando. Esas son muchas de las muertes que tristemente vemos a diario”.



“Estamos salvando vidas al llevarle el medicamento a su hogar, lo estamos salvando en su propia casa y así no se saturan los hospitales”, dijo el gobernante.

El mandatario recomendó además a la población “a quienes las brigadas le tocan la puerta, abran, es por su bien. Más vale abrir una puerta que cerrar un ataúd”.



A través de las brigadas también se está llevando medicamentos a su casa y atención médica a domicilio.

Con impuestos se atiende pandemia

Hernández también aclaró que nuestros impuestos son los que han mantenido la atención a esta pandemia. “Honduras no ha recibido aún desembolsos de los préstamos solicitados y aprobados por entes financieros multilaterales”, señaló.



Insistió en que se deben guardar las medidas de bioseguridad porque “si no se protege, no usa mascarilla, no guarda la distancia, sale a la calle o va a la casa de amigos, familiares, como si nada pasa, comparte alimentos, se da la mano, se anda abrazando, no estamos en nada”.

Indicó que, por más esfuerzos que hagan todos los que sí siguen las instrucciones, si persiste el incumplimiento “no habrá hospital donde quepan los pacientes, ni morgue que aguante con tanto muerto”.



Aseguró que las brigadas “guardan todas las medidas de bioseguridad, llevan el medicamento para curarlo si tiene síntomas, ábrales la puerta, no tenga miedo, es por su bien”, insistió.