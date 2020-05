Día del Trabajador sin marchas y con incertidumbre laboral en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tradicional recorrido desde el barrio La Granja hasta el Parque Central de la capital de Honduras para conmemorar el Día Internacional del Trabajador fue frenado por el coronavirus. Las centrales determinaron cancelar la caminata debido a la pandemia que afecta al mundo y que ya ha cobrado la vida de más de 200 mil personas.



El secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH), afiliada a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), José Luis Baquedano, fue quien anunció que el evento quedaba suspendido por el Covid-19.

Cada año, el 1 de mayo es una fecha destinada por parte de los trabajadores para resaltar los derechos ganados tras una ardua lucha de años, pero también para exigir el respeto y un trato digno.



Sin embargo, en esta ocasión, solo hay incertidumbre para los millones de empleados, ya que el coronavirus ha obligado a frenar la economía, por lo que los escenarios no son los más favorables si esta emergencia sanitaria no para.

De acuerdo con un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo(OIT), los efectos del coronavirus será "devastador" y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial de 2008-2009.



La OIT explica que la pandemia desaparecerá de forma global solo entre abril y junio de 2020, el 6,7% de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida 195 millones de puestos a tiempo completo.

El confinamiento ha afectado directamente a la economía informal, el sector hotelero, las fábricas como maquilas, los comercios, tiendas, turismo entre muchos otros que impactará en la economía nacional y por consiguiente en los empleados.

De acuerdo a los expertos de la OIT, el 40 por ciento de los trabajadores en Honduras labora en los sectores de riesgo, o sea, aquellos que el confinamiento no les permite abrir sus puertas.



Esto lo saben los trabajadores hondureños, quienes se han visto amenazados a perder su trabajo por el cierre de negocios, aunque en algunos casos esta situación ya se dio.



Los trabajadores hoy no podrán marchar, y muchos, probablemente al terminar la pandemia, no podrán volver a sus trabajos golpeados económicamente por el coronavirus que ya deja 75 personas muertas en Honduras y 804 casos confirmados.

