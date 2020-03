Diez cosas que preocupan a los hondureños durante crisis sanitaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coronavirus ha causado graves e irreversibles daños a la humanidad, desde que fue descubierto en diciembre de 2019, y pese a que llegó al territorio hondureño tres meses después, el país, así como el resto del mundo, no estaba listo para lidiar con esta pandemia.



No solo se trata de la incertidumbre de luchar contra un virus desconocido que aún sigue siendo estudiado por los expertos, sino que además, los hondureños se mantienen temerosos por otra serie de factores que los afectan de forma particular:



1. Aumento de contagios



Desde el pasado 11 de marzo, las autoridades del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager), confirmaron los dos primeros casos de Covid-19 en el país y desde entonces la cifra no ha dejado de subir, en menos de 15 días ya suman 27 contagios confirmados.



Este aumento en los registros se han producido pese a las medidas de aislamiento a las que ha sido sometida la población, que en el caso de las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca se encuentran en toque de queda absoluto desde hace ocho días y el resto del territorio nacional desde hace tres días.

VEA: Lugares donde abasceterse de alimentos durante toque de queda





2. Sistema sanitario



Países como China -lugar donde se originó el virus-, Italia, España, Estados Unidos y Francia, han visto disminuida su capacidad para afrontar al Covid-19. A pesar de tener sistemas de salud consolidados y una mayor disposición de fondos para abastecerlo, han registrado altos índices de víctimas mortales y contagios a causa del brote.



Por tal razón, en Honduras la población se mantine temerosa de que el virus, que ya ha infectado a 27 ciudadanos, siga propagándose y afectando a más personas, puesto que el sistema de salud pública sigue siendo deficiente.



2. Acumulación de deudas



El toque de queda ha incluido el cierre de comercios, bancos, y paro de labores de la mayoría de empleados del sector público y privado, por lo que a la falta de operaciones se suma la incapacidad de cancelar compromisos monetarios con instituciones crediticias, servicios básicos, etc.





3. Estabilidad laboral



Tras varios días de haber sido decretado el toque de queda, muchos hondureños temen perder sus empleos, ya que muchas empresas han perdido sus productos y su capital y con ello, la sostenibilidad de las compañías y sus trabajadores se vuelve difícil.



De igual forma, hay un gran sector de personas que se dedican al trabajo informal, por lo que sus ingresos se basan en las ventas que realizan durante el día, lo que en sus casos vuelve complicado seguir las recomendaciones de las autoridades de mantenerse en cuarentena domiciliar.





4. Abastecimiento de alimentos



A raíz de la ordenanza de permanecer en cuarentena, el cierre de fronteras nacionales y el cierre de comercios, la distribución de alimentos ha disminuido, ocasionando que para muchas familias sea complicado adquirir insumos de primera necesidad.



A ello se suma, la carestía en los precios pese a que el gobierno decidió congelar los precios de algunos productos de la canasta básica.



5. Pérdida de clases



El año escolar es otro tema que genera preocupación en estudiantes y padres de familia, ya que desde hace varios días fueron suspendidas las clases en los tres niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas.



Y aunque los docentes han tratado de mantener a flote las asignaturas, impartiendo las enseñanzas por internet, las condiciones de desigualdad que imperan en el país, provocan que muchos estudiantes no tengan acceso a esa serie de insumos, volviendo el derecho a la educación, algo aún más excluyetente durante esta crisis sanitaria.





6. Falta de centros hospitalarios



El gobierno designó inicialmente 13 centros médicos diseminados a nivel nacional con el fin de tratar a los pacientes que presentaran síntomas de coronavirus, sin embargo, ni la mitad de estos cuentan con el equipo médico y humano para afrontar la crisis, ya que en su mayoría son centros de salud comunitarios.





7. Desobediencia de algunos ciudadanos



Otro factor que genera preocupación en la población es que se ha reportado que algunas personas no han acatado las medidas de aislamiento y protección recomendadas por las autoridades nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ante las advertencias del alto nivel de contagio del virus, la tensión crece.



8. Mal manejo de fondos



Las autoridades hondureñas han aprobado una serie de fondos con el fin de afrontar la crisis desatada por el ingreso del coronavirus al país, sin embargo, la reciente compra de equipo biomédico para tratar a los pacientes infectados y la elaboración de más de tres millones de frascos de gel antibacterial, han sido fuertemente cuestionadas por algunos sectores de la sociedad.



9. Escasez de insumos de limpieza



Entre las recomendaciones de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentran el constante aseo de las manos, ropa, objetos que han estado en contacto con otras personas o con el exterior, etc. Pero algunas ciudades del país, carecen de un suministro efectivo de agua potable, lo que dificulta la labor.



Además, productos como el agua embotellada, jabón, papel higiénico, desinfectante, mascarillas, guantes, entre otros implementos han empezado a desaparecer de los comercios o a tener un costo inaccesible para muchas familias.



10. Hondureños en el extranjero



Son muchos los hondureños que residen en el exterior, especifícamente en países como Estados Unidos, España, Italia, Francia y China, lugares que han sido fuertemente afectados por el virus.



Para el caso, España reporta la muerte de al menos cuatro compatriotas por causas relacionadas al brote, por lo que los familiares que se encuentran en Honduras viven con la constante preocupación de que sus seres queridos puedan resultar afectados.





FOTOS: Coronavirus ya deja más de 15,000 muertos en el mundo hasta este lunes