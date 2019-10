¿Por qué Fredy Nájera acusa a su exabogado de presionarlo para declararse culpable?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El caso de Fredy Nájera roza lo rocambolesco: acusado de narcotráfico, se entregó a la justicia de Estados Unidos. Se declaró inocente, luego culpable y, finalmente, se retractó y dijo ser inocente. ¿La razón? Fue presionado supuestamente por un abogado que simultáneamente tenía por clientes a otros dos hondureños acusados por tráfico de drogas y cuyos casos se vinculaban al suyo.

Ahora, el antiguo defensor, además de presentar una declaración jurada, está llamado a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para responder por estos alegatos en una audiencia que será clave para determinar si el juez Paul Gardephe decide cambiar la declaración de culpable a inocente del exdiputado hondureño Nájera.

Te explicamos el caso de Fredy Nájera

1- La acusación

Fredy Nájera es acusado por Estados Unidos de tres cargos: (1) conspirar para traficar droga, (2) uso y portación de ametralladoras y artefactos destructivos para la importación de cocaína y (3) y conspiración para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el excongresista "utilizó su posición en el Congreso hondureño para facilitar grandes cantidades de narcotráfico y corrupción".

Los fiscales, además, aseguran que el político liberal "participó y apoyó las actividades de narcotráfico de grandes narcotraficantes en Honduras y miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa en México".

Nájera, por ejemplo, "facilitó la recepción de aviones cargados de cocaína en pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras" y "participó en un proyecto de tráfico marítimo de cocaína que involucró un soborno de 50,000 dólares pagado a Fabio Lobo (hijo del expresidente Pepe Lobo)", indican los fiscales en su acusación.

Asimismo, los investigadores afirman que el excongresista también participó en la muerte del zar antidrogas Julián Arístides González.

2- El acusado

Fredy Renán Nájera Montoya (nacimiento: 11 de enero de 1977) fue diputado por el Partido Liberal en al menos tres períodos de forma consecutiva, uno de suplente (2006-2010) y dos de propietario (2010-2014 y 2014-2018).

Oriundo de San Esteban, Olancho, Nájera tuvo un meteórico ascenso político y se consolidó como un caudillo del territorio olanchano en la rama liberal.

Pero su ascenso también estuvo salpicado por la polémica: lo acusaron del asesinato de Claudio Rigoberto Méndez Acosta, padre de Miguel Méndez, candidato a alcalde por San Esteban por el movimiento nacionalista Azules Unidos.

La justicia absolvió a Nájera por el crimen, pero en 2017 se declaró nulo el proceso y se ordenó repetir el juicio oral y público. El excongresista no se presentó a la nueva audiencia, así que libraron una orden de captura en su contra, pero luego coincidió con la solicitud de extradición. Nájera, finalmente, se entregó voluntariamente a Estados Unidos.

La primera vez que Nájera sale vinculado con el narcotráfico fue cuando Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe de Los Cachiros, lo mencionó en su testimonio durante el proceso por cargos de narcotráfico contra Fabio Lobo.

3- El conflicto con el abogado

Tras entregarse a la justicia estadounidense, se declaró culpable de los delitos de conspiración para importar cocaína, y uso y portación de ametralladoras y artefactos destructivos para la importación de cocaína , pero inocente del tercer cargo: conspiración para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína.

Para ese entonces, el exdiputado era asesorado por el abogado Víctor Rocha.

Sin embargo, Nájera se arrepintió de su declaración, bajo la defensa que se declaró culpable por presiones de su defensor. Incluso, en un documento para retirar su declaración de culpable ante la corte, Nájera llegó a afirmar que su abogado "lo odiaba".

Según la nueva defensa de Nájera, su antiguo defensor tenía un conflicto de interés por representar de manera simultánea a Devis Leonel Rivera Maradiaga, Wilter Blanco y a Ramón Matta.

El primero -Devis Rivera- se convirtió en colaborador de la DEA y es un colaborador constante en los casos de narcotráfico contra políticos hondureños. El segundo (Wilter Blanco) está a la espera de su juicio, mientras que Matta ya quedó en libertad tras declararse culpable y cumplirse el tiempo de la condena.



En el escrito de la corte, Nájera acusa al abogado que "no reveló dos conflictos de intereses importantes" y tampoco "investigó adecuadamente el caso de Montoya ni preparó una defensa adecuada".



Finalmente, el defensor "ordenó a Montoya que mintiera ante su alocución de culpabilidad".

4- La posición de la fiscalía

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opone a que Nájera pueda cambiar su declaración de culpabilidad. Los fiscales dicen que la solicitud se hizo a destiempo.

Por su parte, el exdiputado hondureño aseveró también que se vio presionado por los fiscales de Estados Unidos para declararse culpable de narcotráfico y del crimen del zar antidrogas, Julián Arístides González.



“Cuando me reuní con los fiscales me di cuenta de que ellos tenían una forma unilateral de definir la verdad y que si no estaba de acuerdo con ellos estaba mintiendo”, señala el documento del exparlamentario.

5- Asesinato del zar antidrogas

El Cachiro aseveró que Nájera instigó que debería ejecutarse el crimen del general Julián Artistides González porque estaba interfiriendo con destruir las pistas de aterrizaje y de apoderarse de sus propiedades en el área de Olancho.



Sin embargo, Joaquín Pérez, nuevo abogado defensor del hondureño, dejó plasmado que el acuerdo de culpabilidad fue “inducido por coerción que se obtuvo injustamente o dado por temor o inadvertencia y, por lo tanto, es involuntario e inconsistente con el debido proceso de ley”.



Sobre este extremo, “la opinión de Nájera es que no tuvo nada que ver con la planificación o ejecución del asesinato. En cambio, el asesinato fue llevado a cabo por otros traficantes, particularmente Wilter Blanco, pero como el abogado Rocha estaba trabajando bajo un conflicto de intereses debido a su representación de Blanco, él no hizo ningún esfuerzo por investigar, obtener informes o asegurar testigos para desafiar la versión del gobierno

del asesinato”.



El comentario del abogado Rocha sobre este hecho es que “mi cliente Wilter Blanco ha dicho que no está presente, pero él no quiere testificar. Él no desea testificar. No puedo obligarlo a testificar. Eso sería poco ético forzarlo o pedirle incluso que testifique”.