¿Te contagias de coronavirus si tienes relaciones sexuales?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala, por lo que el distanciamiento- entre otras medidas- es la mejor manera de prevención.



Esto ha levantado una interrogante ¿Qué pasa con las relaciones sexuales en tiempo del coronavirus?



En un artículo publicado el portal Telemundo Nueva Inglaterra, donde se le preguntó a varios sexólogos sobre el tema, se dan varios consejos para la práctica del sexo durante esta crisis.



El virus ha provocado que las personas se mantengan en la casa, por lo que el deseo sexual puede decaer. Debido a ello, los expertos aconsejan a las parejas mantener las relaciones sexuales, porque sus efectos pueden resultar beneficiosos para la salud



Para el doctor Demetre Daskalakis, Comisionado adjunto de Control de Enfermedades del Departamento de Salud de Nueva York, tener sexo en el confinamiento es "muy buen plan".



"Hemos dicho claramente que si ya tienes contacto dentro de la casa, puedes disfrutar de tu vida sexual con tu pareja si estás con ella en casa. Si esto te ayuda durante tiempos de estrés, adelante", aconsejó.



Por su parte, François Peinado, doctor especialista en próstata, peyronie y medicina sexual, dijo que pese a que "no hay evidencia de que el Covid-19 pueda estar presente en las secreciones vaginales o en el semen, sí hay pruebas de transmisión oral-fecal, por lo que se debe evitar esta práctica".



En consecuencia, recomendó el uso del preservativo, y recuerda que el lavado de manos es más importante que nunca antes y después de cualquier relación sexual.



De igual forma, aconsejó no besarse durante la escena para evitar la propagación a través de las gotitas respiratorias o utilizar el sexting, las videollamadas, la lectura erótica y la masturbación, que no disemina el Covid-19.

