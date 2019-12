6 frases que jamás debes decir durante la intimidad con tu pareja

Comparar a tu pareja actual con un ex es algo que no debes hacer nunca.

Durante la intimidad es importante controlar lo que se dice, pues hay algunas frases que pueden apagar la llama de la pasión.

Según los expertos, las cosas que se dicen durante el sexo pueden provocar que la relación sea la mejor o por el contrario, todo un fracaso. Aquí te contamos las cosas que no debes decir durante una relación sexual.

1-. Comparar a tu pareja actual con un ex: A nadie le gusta ser comparado, menos con una persona que tuvo un pasado amoroso contigo. Esto definitivamente apagará cualquier chispa que haya surgido. Claro, existen sus excepciones.

2-. Preguntar con cuántas personas ha estado antes: esto aplica tanto para hombres como mujeres. Recuerda que el pasado es eso, pasado. Lo que cuenta es el momento que viven ahora.

3-. Sugerir algo que hacías con tu ex: "A mi ex le gustaba...", nunca debes hacer eso porque recuerda que cada persona es diferente. No es que esté mal disfrutar de algo que solías hacer, simplemente, exprésalo como un deseo propio.

4-. Hablar sobre tener hijos: es un tema que puedes tocar en otro momento, no durante la intimidad.

5-. Pedir que se tome una foto: recuerda que tener relaciones sexuales es algo muy íntimo, no lo arruines.

6-. Criticar su cuerpo: esto no ayudará. Lo único que lograrás será destruir su autoestima.

