Los 10 errores más comunes en el uso del condón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El condón es uno de los métodos anticonceptivos más comunes entre los jóvenes, además de ser el más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual.



Sin embargo, el mal uso del condón puede traer varias consecuencias para la pareja, como embarazos no deseados y contagio de enfermedades venéreas.



Es importante mencionar que las mujeres no deben dejar toda la responsabilidad al hombre del uso correcto del condón. Si te parece, puedes ayudarle a tu pareja a colocárselo como parte del "juego" previo a tener relaciones sexuales.



Aquí te explicamos los 10 errores más comunes:



1. Colocación tardía

Muchas parejas esperan hasta después de haber iniciado la penetración para colocarse el preservativo, lo que en definitiva es un error ya que puedes contagiarte de alguna enfermedad o bien quedar embarazada.



2. Retiro precipitado

Tener relaciones y sacarte el condón antes de tiempo puede provocar un embarazo no deseado.



3. No dejar espacio

Muchos hombres al momento de colocarse el condón no dejan espacio en la punta, esto puede provocar que se rompa por la fricción.



4.Desenrollar el condón completamente

Sacar el preservativo de su bolsa, desenrollarlo y tratar de colocartelo una vez estirado es un grave error.



5. No quitar el aire

No sacar el aire que queda dentro del condón también puede provocar que se reviente durante el coito.



6. Voltear el condón

Algunas hombres voltean el preservativo de adentro hacia afuera cuando ya lo han usado, con esto exponen a su pareja a los fluidos corporales.



7. No desenrollar el condón completamente

Por la pasión en el momento del sexo muchos no esperan a desenrollar el condón por completo, lo que puede provocar que se salga durante el acto.



8. No revisa fechas

Antes de usar cualquier preservativo debes revisar que la envoltura no esté dañada, abierta e incluso debes revisar la fecha de vencimiento.



9. Abrir mal el envoltorio

El condón se debe sacar con cuidado del envoltorio, por lo que no se debe hacer con los dientes o con objetos corto punzantes que puedan dañar el látex.



10. Sin lubricantes

Si están muy viejos o incluso algunas marcas de condones necesitarán de lubricantes para que no aumente la posibilidad de que se rompan durante el acto sexual.