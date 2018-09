Cuatro "sorprendentes" datos que debes saber sobre la erección matutina de los hombres

El endurecimiento nocturno del pene no significa que el hombre esté sexualmente excitado.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La erección matutina en los hombres es una reacción fisiológica normal que aproximadamente el 99% lo ha experimentado, sin considerar quienes padecen de disfunción eréctil.



Aunque las causas son desconocidas se le relaciona con la fase del sueño REM, etapa parecida a la vigilia por estar más alerta y en la que se tienen la mayoría de los sueños.



¿Por qué la erección matutina?



1) Aumenta el nivel de testosterona

Las erecciones durante la noche y mañana suceden porque durante el sueño nocturno se disparan el nivel de testosterona, hormona generada por los testículos y responsable de la producción de espermatozoides.



Esta condición fisiológica más la acumulación de orina en la vejiga llegan a estimular la erección, explican algunos expertos de la salud.



2) Reacción espontánea

La tumescencia peneal -erección espontánea del pene- nocturna sucede manera natural en hombres físicamente sanos y ocurre desde la niñez hasta la vejez.



3) Reparación de tejidos

Cuando hay una erección nocturna sin estimulación sexual, los músculos de los cuerpos cavernosos y arterias del interior del pene se relajan, lo cual favorece la oxigenación y circulación sanguínea en esta área del cuerpo masculino.



Este trabajo fisiológico permite que los tejidos del órgano genital se regeneren y revitalicen para que no pierdan elasticidad, así como para un mejor desempeño.



4) Se genera sin estimulación sexual

El endurecimiento nocturno del pene no significa que el hombre esté sexualmente excitado, tampoco con que haya tenido un sueño erótico.



Según la opinión de algunos expertos en la materia, está comprobado que estas erecciones son un proceso normal fisiológico que se experimenta varias veces durante la noche y primeras horas de la mañana.



En caso de que no se presenten podría ser señal de algunos problemas de salud.