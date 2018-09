Razones por las que dejas de tener sexo con tu pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los matrimonios o relaciones de parejas muy largas, tienden a caer en la rutina y a dejarse de amar con la intensidad que lo hacían al principio.



Las razones pueden ser muchas, pero según los expertos existen varios factores a tomar en cuenta, antes de caer en ese abismo sin retorno.



El sitio el confidencial.com asegura que estas son las razones:



1) Enfermedades como el dolor de espalda, la artritis y la depresión se vuelven más comunes con la edad y pueden hacer el sexo un reto.



2) Aumento de peso. Se vuelve más difícil ponerse en forma y mantenerse en forma después de los 40 años, por lo que no es inusual que los cónyuges de ambos sexos descubran que han engordado. Si te ha ocurrido, es posible que no tengas tantas energías para encamarte o que te sientas cohibido por tu apariencia. Si tu pareja es la que ganó peso, es posible que no lo encuentres tan físicamente atractivo como antes.



3) Cansancio y aburrimiento: la fatiga es un síntoma de muchas condiciones, entre ellas, es un efecto secundario común de varios medicamentos y de la vida moderna en general.



4) Estrés. La tensión constante puede dificultar la concentración en el sexo e incluso desencadenar cambios hormonales que disminuyen la líbido. Es posible que haya un componente evolutivo del problema, también.