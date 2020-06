Prevención del cáncer: Consejos para reducir los riesgos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Hay cientos de tips para prevenir el cáncer, sin embargo, ninguno puede ser de mayor ayuda que tener una vida saludable.



Con algunos cambios que hagas en tu vida cotidiana estarás haciendo mucho para prevenir esta enfermedad que afecta a miles cada año.

1. No consumas tabaco

El uso del tabaco lleva irremediablemente al cáncer. Hay estudios que demuestran que el fumar está relacionado con el cáncer de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello uterino y riñón.

2. Lleva una dieta saludable

Llevar una dieta balanceada reduce en gran manera el riesgo de la enfermedad. Consume muchas frutas y verduras, limita las carnes procesadas y evita beber alcohol.

3. Haz ejercicios

Mantener un peso saludable reduce los riesgos de padecer cáncer de mama, próstata, pulmón, colon y riñón.

4. Protégete del sol

Usa bloqueador solar para prevenir los daños en la piel por los rayos del sol. Evita el sol del mediodía y busca siempre la sombra.

5. Vacúnate

Habla con tu médico sobre las vacunas contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano, que son las enfermedades que comunmente terminan en cáncer. Prevenir estas afecciones te darán una mejor calidad de vida.

6. Evita los riesgos

Con evitar riesgos no nos referimos a no realizar deportes extremos, sino a mantener relaciones sexuales seguras usando condón y a no compartir agujas.

7. Visita regularmente al médico

Hacerte los exámenes de manera regular y tener un médico de cabecera te ayudará a darte de cuenta de cualquier cambio que haya en tu cuerpo y así prevenir las enfermedades.

