Tren que conecta Ciudad de México y Toluca inicia operación luego de 12 años

Ciudad de México, México.-El gobierno de México puso en operación este lunes la última etapa del tren interurbano ‘El Insurgente’, luego de 12 años del inicio de su construcción y una inversión total de 100.000 millones de pesos” (unos 5.556 millones de dólares), que acumuló retrasos y sobrecostos. La obra iniciada en 2014 conecta la capital del Estado de México, Toluca (con más de 2 millones de habitantes en su área metropolitana) con el oeste de la Ciudad de México a través de las montañas que separan a estas dos ciudades.

El tren tiene previsto transportar a más de 230.000 pasajeros al día. Con la apertura del tramo III, de 8,4 kilómetros, el tren completó un recorrido total de 57,7 kilómetros, con siete estaciones: cuatro en el Estado de México (Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma) y tres en la capital (Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio), según detalló en conferencia de prensa el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous. El trayecto completo, cuya inauguración estaba prevista para 2023, está estimado en unos 50 minutos, con una frecuencia prevista de cinco a siete minutos entre trenes.

El secretario de Infraesructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva, señaló que el sistema operará con hasta 20 trenes, con capacidad máxima de 719 pasajeros por unidad, y con velocidades que, en su fase inicial, alcanzan 120 kilómetros por hora y, de forma eventual, hasta 160 kilómetros por hora, con un promedio de 90 kilómetros por hora. La tarifa de este servicio será variable por distancia, entre 15 y 100 pesos (entre 0,83 y 5,56 dólares), y el recorrido Observatorio–Toluca se fijó en 90 pesos (5 dólares). La conectividad inmediata incluye enlace con la Línea 1 del Metro en Observatorio y con la Línea 3 del Cablebús en Vasco de Quiroga; además, se prevé una integración posterior con la Línea 12 del Metro, el centro y estación de transferencia modal (Cetram) Observatorio y la Terminal de Autobuses Poniente.