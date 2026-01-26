  1. Inicio
Fue campeón de Liga Nacional y ahora trabaja en construcción en EE UU: Esta es su nueva vida

Tras dejar el fútbol, decidió emigrar a Estados Unidos buscando un mejor futuro para su esposa e hijos

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 10:47
Tuvo un tiempo glorioso en el fútbol de la Liga Nacional, pero tuvo que irse a Estados Unidos y ahora trabaja en construcción. La nueva vida de Kevin Espinoza.

Fotos: Cortesía.
La vida del exjugador hondureño Kevin Espinoza cambió de forma radical cuando ya no pudo continuar en el Marathón, el club donde soñaba retirarse.
Un conflicto con Héctor Vargas marcó el punto de quiebre que lo llevó a tomar decisiones inesperadas.
Actualmente vive en Estados Unidos desde hace tres años, pero no olvida el duro camino que recorrió al emigrar de manera irregular.
Durante ese trayecto estuvo cerca de morir junto a su familia, una experiencia que lo marcó para siempre.
A los 17 años llegó al Marathón tras formarse en las reservas del Olimpia.
Manuel Keosseián lo promovió al primer equipo y en 2012 debutó en la Liga Nacional con la camiseta verdolaga.
Nacido en la colonia San Jorge de Cofradía, su infancia estuvo completamente ligada al fútbol.
Su formación se dio en una cancha de tierra ubicada frente a su casa, donde pasaba horas entrenando.
Espinoza tuvo dos etapas con el Marathón y fue parte importante del equipo campeón.
Sin embargo, los problemas internos lo llevaron a retirarse del fútbol profesional a temprana edad.
En la temporada 2014-15 pasó al Real España, donde no logró consolidarse.
Incluso jugó en la Liga de Ascenso con Villanueva FC tras un periodo sin actividad. Ya de regreso en Marathón, volvió a rendir bien, pero las diferencias con Héctor Vargas reaparecieron.
El trato recibido y las críticas constantes por su peso lo llevaron a rescindir su contrato.
Espinoza asegura que pasó de ser titular a quedar relegado sin una razón futbolística clara.
Tras dejar el fútbol, decidió emigrar a Estados Unidos buscando un mejor futuro para su esposa e hijos. El cruce fue peligroso y sobrevivieron a un grave accidente cuando estaban por llegar a la frontera.
Primero vivió en Los Ángeles y luego se estableció en Houston, donde trabaja en construcción y remodelación.
Aunque sigue jugando fútbol de forma recreativa, su visión del deporte cambió por completo.
Aun así, Kevin Espinoza asegura que sus mejores recuerdos en el fútbol los vivió defendiendo al Marathón.
