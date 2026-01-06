Entre sonrisas y filas interminables, miles disfrutan la mega rosca de Reyes en CDMX

Los mexicanos se reunieron para celebrar el tradicional Día de Reyes con una enorme rosca de pan que se volvió el centro de la festividad. Aquí las imágenes.
La mega rosca mide 400 metros lineales y pesa más de 1,800 kilos, lo que la convierte en una de las más grandes preparadas en la capital este año y un símbolo de convivencia comunitaria.
Desde tempranas horas de la mañana, familias enteras hicieron filas a lo largo del Paseo de la Reforma, algunos dos horas antes del inicio oficial, para asegurar su rebanada de este emblemático pan de Reyes.
La mega rosca fue repartida en 600 porciones de aproximadamente tres kilos cada una, suficientes para atender a cerca de 28,000 personas que se dieron cita en el evento principal.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de partida y distribución, acompañada de integrantes de su gabinete y de personajes festivos como los Reyes Magos, quienes alegraron a chicos y grandes.
Además de la rosca, se entregaron 28,000 lechitas de 180 ml, cortesía de una empresa patrocinadora, y 15 000 juguetes para niñas y niños, reforzando el ambiente festivo y familiar del Día de Reyes.
En su discurso, Brugada destacó que este evento no es solo una tradición gastronómica, sino también una oportunidad para reafirmar compromisos sociales, especialmente con el bienestar y la educación de la infancia en la capital.
La mandataria habló de “acuerdos con los Reyes Magos” simbólicos para impulsar la educación con respeto y ternura, el cuidado infantil y una infancia libre de violencia como prioridades de su administración.
La elaboración de la rosca fue un esfuerzo colectivo que involucró a más de 2 000 personas de unas 25 panaderías locales, mostrando el trabajo de la industria panificadora capitalina y su tradición cultural.
El evento principal en el Ángel de la Independencia fue acompañado por actividades para toda la familia, incluyendo juegos, fotos con los Reyes Magos y un ambiente festivo pensado para celebrar esta fecha tan significativa para la cultura mexicana.
De forma simultánea, el reparto de rosca se replicó en las 15 alcaldías restantes de la Ciudad de México, asegurando que este festejo llegara a distintos sectores de la población.
Con la participación masiva de capitalinos, la mega rosca de Reyes no solo reforzó una tradición centenaria, sino que también se convirtió en un espacio de convivencia comunitaria, identidad cultural y celebración familiar en este inicio de año.