Vladimir Padrino López califica de "ruin y cobarde" ataques de EE UU a Venezuela

Caracas, Venezuela.– El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó como la mayor "criminal agresión" de la historia de Venezuela, los ataques militares lanzados por Estados Unidos este 3 de enero.
Según el funcionario, durante la madrugada, el pueblo venezolano fue objeto de una acción militar que incluyó el impacto de misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate en zonas urbanas de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Padrino López afirmó que las acciones militares habrían afectado áreas de población civil y señaló que las autoridades venezolanas se encuentran recopilando información sobre posibles personas heridas y fallecidas.
Ante estos hechos, el ministro indicó que el gobierno elevará una denuncia ante la comunidad internacional y los organismos multilaterales, al considerar que se trata de una violación a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional.
@canal26argentina
🚨 AHORA | HABLÓ EL MINISTRO DE DEFENSA VENEZOLANO Tras el ataque estadounidense en suelo venezolano, Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa del país caribeño se pronunció. #Venezuela #EstadosUnidos #Canal26♬ sonido original - Canal 26
“Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la violación de la carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, aseguró.
El titular de Defensa rechazó la presencia de tropas extranjeras en el país y sostuvo que, a su juicio, la supuesta invasión responde a intereses sobre los recursos estratégicos de Venezuela y no a una lucha contra el narcotráfico.
“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos, muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo”, enfatizó.
Asimismo, hizo un llamado a la calma, a la unidad y a la serenidad de la población, al tiempo que pidió no ceder al pánico y mantener la cohesión nacional frente a la situación.
Padrino López aseguró que se desplegarán todas las capacidades del Estado para la defensa integral de la nación, así como para el restablecimiento del orden y la paz.
“Demostremos al mundo de la fibra que estamos hechos, seamos resilientes, mantengamos la interesa en la adversidad y pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional, para lo cual nos hemos venido preparando”, concluyó.