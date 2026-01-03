  1. Inicio
Diputados electos en Honduras celebran la "libertad" de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Diputados liberales electos se pronunciaron la madrugada de este sábado luego de reportes de bombardeos en Caracas y la captura de Maduro en Venezuela

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 03:33
Los diputados electos del Partido Liberal Rashid Mejía y Alia Kafati celebraron en la madrugada de este sábado lo que calificaron como la "libertad" para Venezuela

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Algunos diputados electos del Partido Liberal en Honduras celebraron la madrugada de este sábado 3 de enero lo que calificaron como la “libertad” de Venezuela, tras registrarse bombardeos reconocidos por Estados Unidos a varias zonas de Venezuela, como parte de una operación que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó el presidente Donald Trump.

El electo diputado liberal Rashid Mejía publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Venezuela estaría “a punto de ser liberada”, tras el bombardeo de supuestos centros logísticos del oficialismo.

En su mensaje afirmó que la dictadura de Maduro estaría próxima a caer y calificó los hechos como un “potente inicio de 2026”.

En el mismo tono se pronunció la diputada electa del Partido Liberal Alia Kafati, quien difundió un mensaje similar durante la madrugada, en el que celebró la intervención y sostuvo que esto marcaría el inicio del fin del Gobierno venezolano.

Las reacciones se produjeron luego de que en Caracas, La Guaira y el estado Miranda se escucharan detonaciones, explosiones y sobrevuelo de aviones en horas de la madrugada, sin que inicialmente se conocieran detalles oficiales sobre los daños o víctimas.

En este contexto, el presidente Donald Trump afirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa durante una operación estadounidense y trasladado fuera del país.

El anuncio fue realizado por el propio Trump a través de la red social Truth Social y, hasta el momento, no ha sido confirmado por autoridades venezolanas ni por organismos internacionales.

De acuerdo con CBS News, dos funcionarios estadounidenses indicaron que Trump ordenó ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días.

Según esas fuentes, la Casa Blanca evaluó realizar bombardeos el día de Navidad contra objetivos venezolanos, incluidos militares, pero priorizó ataques en Nigeria contra presuntos campamentos del Estado Islámico.

Manuel Zelaya "condena" presunto ataque estadounidense en Venezuela

