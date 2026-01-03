Diputados electos en Honduras celebran la "libertad" de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- Algunos diputados electos del Partido Liberal en Honduras celebraron la madrugada de este sábado 3 de enero lo que calificaron como la “libertad” de Venezuela, tras registrarse bombardeos reconocidos por Estados Unidos a varias zonas de Venezuela, como parte de una operación que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó el presidente Donald Trump.
El electo diputado liberal Rashid Mejía publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Venezuela estaría “a punto de ser liberada”, tras el bombardeo de supuestos centros logísticos del oficialismo.
En su mensaje afirmó que la dictadura de Maduro estaría próxima a caer y calificó los hechos como un “potente inicio de 2026”.
Urgente!— Rashid Mejía (@RashidMG3) January 3, 2026
Venezuela a punto de ser liberada! Bombardean centros logísticos de Nicolás Maduro, la dictadura está a punto de caer!
Potente inicio 2026 pic.twitter.com/7Moxw2BXck
En el mismo tono se pronunció la diputada electa del Partido Liberal Alia Kafati, quien difundió un mensaje similar durante la madrugada, en el que celebró la intervención y sostuvo que esto marcaría el inicio del fin del Gobierno venezolano.
Qué Dios proteja a los inocentes de Venezuela 🙏🏻🇻🇪— Alia Kafati Diputada (@alia_kafati) January 3, 2026
Qué Dios haga justicia por los inocentes de Venezuela 🇻🇪🙏🏻
Venezuela por fin logra su libertad de una tiranía 🙏🏻🇻🇪 pic.twitter.com/rtSaosuYzj
Las reacciones se produjeron luego de que en Caracas, La Guaira y el estado Miranda se escucharan detonaciones, explosiones y sobrevuelo de aviones en horas de la madrugada, sin que inicialmente se conocieran detalles oficiales sobre los daños o víctimas.
En este contexto, el presidente Donald Trump afirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa durante una operación estadounidense y trasladado fuera del país.
El anuncio fue realizado por el propio Trump a través de la red social Truth Social y, hasta el momento, no ha sido confirmado por autoridades venezolanas ni por organismos internacionales.
De acuerdo con CBS News, dos funcionarios estadounidenses indicaron que Trump ordenó ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días.
Según esas fuentes, la Casa Blanca evaluó realizar bombardeos el día de Navidad contra objetivos venezolanos, incluidos militares, pero priorizó ataques en Nigeria contra presuntos campamentos del Estado Islámico.