Diputados electos en Honduras celebran la "libertad" de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- Algunos diputados electos del Partido Liberal en Honduras celebraron la madrugada de este sábado 3 de enero lo que calificaron como la “libertad” de Venezuela, tras registrarse bombardeos reconocidos por Estados Unidos a varias zonas de Venezuela, como parte de una operación que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó el presidente Donald Trump. El electo diputado liberal Rashid Mejía publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Venezuela estaría “a punto de ser liberada”, tras el bombardeo de supuestos centros logísticos del oficialismo. En su mensaje afirmó que la dictadura de Maduro estaría próxima a caer y calificó los hechos como un “potente inicio de 2026”.

Urgente!

Venezuela a punto de ser liberada! Bombardean centros logísticos de Nicolás Maduro, la dictadura está a punto de caer!

Potente inicio 2026 pic.twitter.com/7Moxw2BXck — Rashid Mejía (@RashidMG3) January 3, 2026

En el mismo tono se pronunció la diputada electa del Partido Liberal Alia Kafati, quien difundió un mensaje similar durante la madrugada, en el que celebró la intervención y sostuvo que esto marcaría el inicio del fin del Gobierno venezolano.

Qué Dios proteja a los inocentes de Venezuela 🙏🏻🇻🇪

Qué Dios haga justicia por los inocentes de Venezuela 🇻🇪🙏🏻

Venezuela por fin logra su libertad de una tiranía 🙏🏻🇻🇪 pic.twitter.com/rtSaosuYzj — Alia Kafati Diputada (@alia_kafati) January 3, 2026