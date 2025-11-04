Ortega y Murillo expresan pesar por el fallecimiento de político norcoreano Kim Yong-nam

Managua, Nicaragua.-Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresaron este martes su pesar por el fallecimiento del veterano político norcoreano Kim Yong-nam, exjefe parlamentario y figura clave de la diplomacia de Corea del Norte durante décadas, quien falleció este lunes, a los 97 años, a causa de un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorrectal.

En un mensaje enviado al líder norcoreano, Kim Jong-un, Ortega y Murillo se sumaron "a los sentimientos de pesar suyos y de su pueblo ante la partida a otro plano de vida del camarada Kim Yong-nam".

"Dejamos ratificada nuestra hermandad solidaria en estas y todas las circunstancias de nuestros históricos caminos de soberanía y dignidad (...) Rogamos a usted, compañero, camarada y presidente Kim Jong-un, trasladar a la familia del compañero Kim Yong-nam, nuestro respeto, cariño y solidaridad", concluyeron los copresidentes.