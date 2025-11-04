México admite que "no hay fecha" para reinicio de exportaciones de ganado a EEUU por plaga

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió este martes que aún no hay fecha para reabrir la frontera a la exportación de ganado, aunque destacó que Washington es consciente de los avances contra el gusano barrenador que ha hecho México tras su encuentro con la secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins. “Sí, todavía no hay fecha, pero ella se fue con el convencimiento, lo dijo así, de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que el gusano barrenador pueda llegar a nuestra frontera norte. Y que se están haciendo muchísimas cosas con mucho profesionalismo e inspección”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El cierre de la frontera al ganado mexicano, decretado por Estados Unidos, desde hace casi un año, se debe al brote del gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta al sector pecuario y que llevó al Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) a suspender temporalmente las importaciones de animales vivos procedentes de México. Sheinbaum señaló que Rollins "está consciente" de que el cierre de la frontera para la exportación de ganado también afecta a EE.UU. "Incluso el precio de la carne, que ha subido", advirtió. Sheinbaum explicó que ambas partes coincidieron en la necesidad de evitar la propagación del parásito. "Coincidimos en que lo que no queremos es que haya una infección que llegue o una propagación de este gusano hacia el norte de nuestro país. Pero se fue muy convencida de que estamos trabajando adecuadamente para ambos países", aseveró. Asimismo, informó que México ha avanzado en un 30 % en la construcción de una planta para la producción de moscas estériles, utilizadas en la erradicación del gusano barrenador y esperó que esté lista para mediados del 2026. Explicó que los equipos técnicos de ambos gobiernos continuarán los trabajos para establecer criterios científicos y verificables que determinen la reapertura de la frontera y eviten cierres intempestivos.