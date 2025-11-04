Muere el exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney

Washington, Estados Unidos.-Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

"Richard B. Cheney, el 46 vicepresidente de los Estados Unidos, murió la noche pasada", informó este martes en un comunicado la familia del exvicepresidente estadounidense, quien desarrolló una extensa carrera pública.

Considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y figura clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak, Cheney falleció por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, en compañía de su esposa y sus hijas.

"Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de EE.UU.", enumera la nota difundida por su familia.

Fue en su época como secretario de Defensa con George H. W. Bush, cuando dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991 y, en su etapa posterior como vicepresidente de Bush hijo se desempeñó como uno de los principales artífices de la “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.