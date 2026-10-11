Huracán Simón amenaza a México y obliga a suspender actividades en 24 municipios

Ciudad de México, México.- Desde la suspensión de actividades no esenciales a partir del sábado hasta evacuaciones en zonas de riesgo, el oeste de México está en alerta ante el avance del huracán Simón, categoría 4, que amenaza con tocar tierra el domingo y dejar lluvias extraordinarias en varios estados del país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en un mensaje en X que las actividades no esenciales están suspendidas desde las 16:00 hora local (22:00 GMT) de hoy, en 24 municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Al mismo tiempo, exhortó a la población a "permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios".

Previamente, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció la suspensión de actividades, e hizo un llamado a evacuar zonas de alto riesgo y trasladarse a un refugio temporal antes de las cuatro de la tarde (hora local). La funcionaria llamó a evacuar prioritariamente viviendas que no garanticen las condiciones de seguridad y zonas propensas a inundaciones o deslaves. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No esperen a que las condiciones se agraven para ponerse a salvo", exhortó Velázquez, quien a la vez llamó a la población a evitar salir "siempre que sus viviendas se encuentren en lugares seguros". Entre las actividades suspendidas se encuentran las comerciales y recreativas. Las autoridades también pidieron evitar los traslados no esenciales.

La medida tiene "el objetivo de salvaguardar la vida de las personas", de acuerdo con un aviso de Protección Civil. La suspensión incluye en Jalisco a los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. En Colima, abarca los municipios de Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala; en Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla, y en Michoacán: Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas. Velázquez señaló que la medida será levantada hasta que existan las "condiciones de seguridad para reanudarlas". Además, indicó que se mantiene el pronóstico de que Simón ingrese a tierra el domingo en costas mexicanas. "Se prevé un posible impacto durante la mañana del domingo, entre los municipios de la huerta y Tomatlán, en Jalisco", subrayó