Tormenta Isaías deja cuatro muertos a su paso por Alabama y Florida, en Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.- La tormenta Isaías deja ya al menos cuatro muertos a su paso por Estados Unidos, según confirmaron este sábado 10 de octubre las autoridades de los estados de Alabama y Florida. Se registraron dos fallecimientos en el condado de Escambia, Florida, y dos fallecimientos en Alabama. "Esta tormenta trajo fuertes vientos por todo Alabama, derribando árboles, dejando sin electricidad y causando algunos daños. Desafortunadamente, también hemos sabido que dos alabamenses han perdido la vida. Estoy rezando por sus seres queridos", aseguró la gobernadora del estado, Kay Ivey, en un mensaje en X.

En este estado, Isaías, que tocó tierra como un huracán de categoría 2 a última hora del viernes 09 de octubre en la franja noroccidental de Florida y que ha sido rebajado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la región central y septentrional. En Florida, una persona falleció tras quedar atrapada bajo un árbol que cayó sobre una vivienda, según explicó a la CNN Melony Peterson, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Escambia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el mismo condado, los equipos de bomberos hallaron a otra persona muerta en su garaje, que estaba cerrado y en cuyo interior había un generador en funcionamiento, según explicó Peterson. Cuatro miembros de su familia, de 72 , 25, 5 y 4 años, fueron trasladados al hospital, pero su vida no corre peligro, apuntó la portavoz a la cadena.