Huracán Simón se aproxima a las costas de Jalisco y Colima con categoría 4

Ciudad de México, México.- El huracán Simón, que alcanzó este sábado la categoría 4, se aproxima a las costas de los estados de Jalisco y Colima en el Pacífico mexicano (oeste), donde se prevé que toque tierra el domingo, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

De acuerdo con el SMN, Simón se intensificó a huracán categoría 4 a las 00:00 hora local (06:00 GMT), con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270.A las 6:00 hora local (12:00 GMT), Simón ya presentaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 290, mientras se desplazaba hacia el norte a siete kilómetros por hora.

El centro del huracán se localizó aproximadamente a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Al menos cinco estados se mantienen en alerta por los efectos del ciclón, que generará lluvias extraordinarias, mayores a 250 milímetros, en Colima, según el SMN.

También se prevén precipitaciones torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en Jalisco y Michoacán, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit y Guerrero.