Un hombre armado toma como rehenes a los niños de una escuela en Brasil

Curitiba, Brasil.-Un hombre armado toma como rehenes este viernes a los niños de una escuela en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales.

La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.

El hombre, armado con un cuchillo, se encuentra encerrado dentro de una sala con alrededor de veinte niños, afirmó el capitán João Roberto Galeto en declaraciones citadas por medios locales.

Mientras tanto, la Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que sigue la situación desde el principio y que tiene a funcionarios preparados para atender a los niños y a las familias.