Isaías deja a 853,000 clientes sin electricidad en el sureste de EE UU tras convertirse en ciclón postropical

Washington, Estados Unidos.- La tormenta Isaías, rebajada ya a ciclón postropical, mantiene este sábado a unos 853.000 clientes sin energía eléctrica en los estados de Georgia, Florida y Alabama, el más afectado por el embate de la tormenta, que aún amenaza con dejar fuertes lluvias en estados del sureste, costa atlántica o incluso el medio oeste.

La tormenta ha provocado la muerte de al menos una persona después de que un árbol cayera este sábado sobre una vivienda en Birmingham, Alabama, donde la gobernadora, Kay Ivey, ha declarado el estado de emergencia en 40 condados, informan medios locales.

En este estado, Isaías, que tocó tierra como un huracán de categoría 2 a última hora del viernes en la franja noroccidental de Florida y que ha sido rebajado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la región central y septentrional.