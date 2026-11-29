Ciudad de México.- La relatora especial de la ONU para los derechos humanos de los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, llegó este sábado a México procedente de Costa Rica, país al que no se le permitió ingresar, y dijo que llega al país norteamericano "para hablar de Palestina". Albanese permaneció unas 50 horas en el aeropuerto costarricense de San José, de donde salió este sábado, debido a una prohibición dictada por la Dirección de Migración por "vínculos con actos terroristas" que no fueron precisados oficialmente. "Estoy aquí para hablar de Palestina, y como todos y todas tenemos una responsabilidad moral y la obligación de ayudar a un pueblo que esta bajo una opresión brutal", dijo Albanese a medios tras su llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde la esperaban decenas de activistas.

Albanese indicó que tiene una relación "muy cercana, muy positiva" con las autoridades mexicanas, pero no adelantó si se reunirá con la presidenta, Claudia Sheinbaum, o con representantes de la Cancillería. Albanese dijo también que su retención en Costa Rica se dio "en condiciones difíciles" y acusó al expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, de emitir "palabras muy graves" contra ella al ligarla con el terrorismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En México cumplirá una visita de cuatro días. Participará en distintas actividades el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se conmemora este domingo.