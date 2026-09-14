ONU advierte que todos los derechos humanos "están en riesgo" ante el avance de la IA

Ginebra.- Todos los derechos humanos "están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad", debido al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA), advirtió este lunes el alto comisionado de la ONU Volker Türk.

"La actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas", aseguró el jefe de derechos humanos de la ONU en un comunicado, después de que empleados de ese sector tecnológico hayan urgido a ralentizar el avance de esa tecnología.

La IA agéntica, que va más allá de la convencional y puede tomar sus propias decisiones, está mostrando fallos que "podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas", advirtió Türk.