Afganistán, Cuba y Palestina: ONU asigna $160 millones para atender 12 crisis humanitarias

Naciones Unidas.- La ONU liberó 160 millones de dólares de su fondo de emergencias para atender doce crisis humanitarias en el mundo -entre ellas Afganistán, Cuba, Sudán, Palestina y Yemen- según afirmó este viernes el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric. En su rueda de prensa diaria, Dujarric apuntó que la organización ha decidido destinar 160 millones de dólares del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF) para apoyar la asistencia en "las crisis más desatendidas del mundo".

Al citar al subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, el vocero aseguró que esta financiación ayudará a llevar ayuda a quienes podrían quedar desamparados, pero aseguró que el dinero por sí solo "no será suficiente". Fletcher pidió más voluntad política para abrir el acceso a la ayuda y acabar con los obstáculos que impiden a la organización llevar a cabo su mandato. De la nueva asignación, 150 millones de dólares apoyarán intervenciones vitales en Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Chad, Cuba, Mali, Níger, los territorios palestinos ocupados, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse