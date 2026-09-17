Caracas ha pedido a EE UU que levante sanciones por los terremotos, según la ONU

Caracas, Venezuela.-Los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos mantienen conversaciones para que Washington levante sanciones contra Caracas y contribuya así a que la ayuda multilateral pueda fluir al país suramericano tras el doble terremoto del pasado junio, indicó a EFE la directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett. La funcionaria confirmó este extremo en una entrevista en Bogotá, tras visitar Venezuela para conocer sobre el terreno las necesidades del país luego de los temblores de 7,2 y 7,5 que devastaron amplias zonas y dejaron más de 6.500 muertos. "Entiendo que hay conversaciones en este momento en curso y le correspondería al Gobierno dar los detalles precisamente en torno a cómo se generan las condiciones necesarias para que los recursos que se requieren para financiar esta recuperación puedan entrar a Venezuela", señaló.

A su juicio, "lo que hay de fondo va mucho más allá de las dinámicas políticas y geopolíticas. Estamos hablando de personas, de vidas humanas, de la posibilidad de construir futuro y esa, definitivamente, debe ser la prioridad que prime en este momento". Reconoció además que las sanciones afectan "absolutamente" a la llegada de ayuda internacional y que las consecuencias de las medidas de EE.UU. contra Caracas habían sido uno de los temas de conversación con las autoridades venezolanas durante su reciente visita al país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agregó que Caracas necesita con urgencia el apoyo financiero y técnico de otros países y organismos multilaterales, porque ante "un desastre de esta magnitud" Venezuela precisaría "años" para recuperarse solamente con recursos propios. Poco después de los terremotos, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ya dijo en entrevista a EFE que las sanciones a Venezuela deberían flexibilizarse para que no afecten la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto. "Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones", afirmó.

21.000 millones para la recuperación

En su estancia en Caracas, Muschett presentó la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA) del PNUD, un informe que estima en 21.000 millones de dólares las necesidades de Venezuela para la recuperación tras el doblete sísmico, de los que en torno a un 70 % corresponden a daños en viviendas. "Ojalá este análisis que se presenta pueda ser una herramienta útil para estas conversaciones" entre Caracas y Washington, remató Muschett. La directora regional del PNUD apuntó que, casi tres meses después de los terremotos, la situación en la región afectada "continúa siendo muy compleja" porque "la magnitud del daño fue enorme". "Todavía está el proceso de remoción de escombros, que es un paso fundamental para la recuperación", añadió.