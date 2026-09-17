Guatemala repatriará el cuerpo de su ciudadano fallecido tras caída de helicóptero en EE UU

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-El Gobierno de Guatemala gestiona la repatriación del guatemalteco fallecido tras desplomarse el martes un helicóptero periodístico en Los Ángeles (Estados Unidos), además de prestar asistencia consular a otros dos connacionales afectados, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) detalló a través de un comunicado que mantiene contacto con las autoridades locales para acompañar a los dos sobrevivientes, quienes ya recibieron el alta médica, y respaldar a los familiares de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, la víctima mortal del siniestro.

Los tres afectados eran originarios del municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, una localidad situada a unos 65 kilómetros al sudeste de Ciudad de Guatemala.

"El MINEX lamenta el fallecimiento del connacional y reitera su compromiso con continuar brindando el acompañamiento consular a los afectados y sus familias", señaló la Cancillería en el comunicado.