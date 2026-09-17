Rusia lanza dos misiles contra una de las principales plantas metalúrgicas de Ucrania

Según informó este jueves el grupo Metinvest, propietario de la planta dos misiles balísticos rusos impactaron en la planta, que ya ha sido atacada en otras tres ocasiones durante los pasados treinta días y no estaba en funcionamiento, provocando daños adicionales al equipamiento y las infraestructuras ferroviarias.

Kiev, Rusia.- Rusia volvió a atacar con misiles balísticos durante la noche del miércoles a este jueves la planta metalúrgica de Zaporizhstal , situada en la región suroriental de Zaporiyia y uno de los más importantes bajo control de Ucrania .

Desde principios de agosto, las fuerzas rusas han lanzado un total de 17 misiles balísticos contra Zaporizhstal, según ha declarado el director operativo de Metinvest, Oleksandr Mironenko, citado en una nota publicada en la web del grupo.

Mironenko ha explicado que este nuevo ataque a una planta que ya no estaba en funcionamiento es un intento de evitar que la producción allí sea reactivada.

En una entrevista publicada esta semana por Forbes Ucrania, Mironenko dijo que la industria metalúrgica ha pasado de representar el 7 % del PIB ucraniano a no aportar prácticamente nada a la economía nacional debido, sobre todo, a los ataques continuados rusos de las últimas semanas.

La industria se ha visto afectada también por el cierre efectivo de los puertos ucranianos, que eran la principal vía de salida de las exportaciones metalúrgicas del país, debido a los constantes bombardeos rusos de los últimos meses.

A estos golpes por la guerra, la metalurgia ucraniana suma las consecuencias de la entrada en vigor desde comienzos de año de requisitos medioambientales de la UE a sus importaciones de acero que han afectado gravemente a la competitividad de los productores ucranianos.