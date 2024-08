Fabiola Yáñez, ex primera dama de Argentina, declara contra Alberto Fernández

En la declaración de Yáñez este martes no participaron, por decisión del juez, ni el expresidente ni su abogada por lo que esta última consideró ante la prensa que “la audiencia no es válida”.

Más allá de una eventual presentación ante la justicia, Fernández dio su versión de los hechos ante la prensa, en un capítulo más de un caso que tiene en vilo a los argentinos y cuyo impacto político crece día a día.

En una entrevista con el diario español El País publicada este martes, el expresidente negó haber “sido autor de ninguno de estos hechos”.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, afirmó. “Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, añadió el político de 65 años.

En otras declaraciones al medio local El Cohete a la Luna, Fernández dijo que el hematoma que se ve en el ojo de Yáñez en las fotos se debía a un tratamiento estético y no a un golpe de su parte.

Fernández consideró además que “hay alguien que ha incentivado” a Yañez a denunciar y afirmó que hay un aprovechamiento político del Gobierno (del presidente Javier Milei)”.

La denuncia surgió a partir de la filtración a la prensa de mensajes entre Yáñez y la secretaria privada de Fernández, María Cantero, a quien la entonces primera dama habría contado las agresiones sufridas.

Los mensajes fueron hallados en el marco de otra causa que investiga presuntos hechos de corrupción, para la cual se peritó el celular de Cantero.