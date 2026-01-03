“Estaba en una casa que parecía más una fortaleza”: Trump sobre la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relató este sábado -3 de enero- cómo se vivió el momento en que capturaron al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
El presidente estadounidense confirmó públicamente que Nicolás Maduro fue capturado durante una operación que describió como rápida y contundente.
Trump relató que Maduro se encontraba en una residencia fuertemente protegida, a la que calificó como “una fortaleza”, con puertas de acero y un espacio de seguridad reforzado.
Pese a las fuertes medidas de seguridad que tenía el lugar en el que se encontraba, Trump aseguró que no logró resistir el ingreso de las fuerzas que ejecutaron la acción.
“Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido... Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró”, describió el mandatario.
Trump sostuvo que la ofensiva inicial fue respaldada por un amplio despliegue militar y aseguró que existía un plan listo para escalar la operación si era necesario: “Estábamos preparados para lanzar una segunda oleada. Lo teníamos todo listo”, declaró.
No obstante, aseguró que la capacidad militar desplegada era “tan letal, tan poderosa” que finalmente no fue necesario avanzar con una nueva fase del ataque.
De acuerdo con su versión, tanto Maduro como su esposa fueron trasladados inicialmente al buque estadounidense USS Iwo Jima, desde donde posteriormente se dirigirían a la ciudad de Nueva York.
El mandatario señaló que el traslado de la pareja se realizó en helicóptero y lo describió de forma irónica como un vuelo "que seguro les encanto”, sin ofrecer detalles oficiales adicionales.
Trump también se refirió a los seguidores del gobernante venezolano, a quienes advirtió que enfrentarían un “futuro muy malo” si permanecen leales, al tiempo que afirmó que Maduro carece de respaldo popular.
En ese contexto, sostuvo que en las calles se observan banderas estadounidenses y calificó a Maduro como “un dictador odiado por el pueblo”, reiterando su postura crítica hacia el gobierno venezolano.