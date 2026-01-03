“Estaba en una casa que parecía más una fortaleza”: Trump sobre la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relató este sábado -3 de enero- cómo se vivió el momento en que capturaron al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El presidente estadounidense confirmó públicamente que Nicolás Maduro fue capturado durante una operación que describió como rápida y contundente.

Trump relató que Maduro se encontraba en una residencia fuertemente protegida, a la que calificó como “una fortaleza”, con puertas de acero y un espacio de seguridad reforzado.

Pese a las fuertes medidas de seguridad que tenía el lugar en el que se encontraba, Trump aseguró que no logró resistir el ingreso de las fuerzas que ejecutaron la acción.