Colombia despliega fuerzas en su frontera y toma medidas preventivas tras captura de Maduro

Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano tomó medidas preventivas y desplegó fuerzas en la frontera con Venezuela tras confirmarse la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Fue el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien explicó que "de manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana".

En su cuenta de X, Petro publicó: "El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región". Asimismo, sostuvo que respaldan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias internacionales. "En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil", dijo Petro. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.