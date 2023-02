Reactivan acuerdo comercial entre Venezuela y Colombia que había sido congelado desde el 2019

“Hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que puedan haber”, expresó a su vez Petro.

“Aún hay mucho por hacer, porque no se trata de que estos puentes se llenen solamente de comercio, sino de que se llenen de pueblo (...), no me refiero al gran capital que quiere invertir de un lado al otro, me refiero a los pequeños capitalitos” de los habitantes de la frontera, agregó el gobernante colombiano.

Maduro y Petro tuvieron su cuarto cara a cara, en un acto con música y bailes típicos, sentados a los lados de una raya blanca que marcaba la frontera.