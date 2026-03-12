Los imprevistos y las emociones marcan el rumbo del día para los signos del zodiaco

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras algunos signos deberán actuar con prudencia ante decisiones importantes o problemas familiares, otros disfrutarán de energía renovada, encuentros agradables y avances personales que marcarán el inicio de nuevas etapas.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Puedes pasar un mal trago con un gasto imprevisto que no has visto llegar. Si lo necesitas, puedes contar con algún miembro de tu familia. El trabajo te sorprenderá con una jornada tranquila y silenciosa que agradecerás.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La tensión formará parte del ambiente, sea cual sea en el que te muevas, no podrás evitar el contagio del estado de nervios que flotará a tu alrededor, así es que evita la toma de decisiones importantes.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las discusiones que mantienen tus hermanos con tus padres no te permiten mantenerte emocionalmente estable. Vas intentar poner paz a cualquier precio, y esto puede ser desventajoso para ti.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Necesitarás echar el ancla, mirar hacia atrás y recopilar fuerzas de cara a la próxima temporada, para lanzarte a la aventura con decisión. Encontrarás aliados de aquí a la batalla decisiva. Sé optimista.

LEO (23 julio - 22 agosto). Recuperarás de forma espectacular el tono vital al que estabas acostumbrado en otras épocas. Será por el descanso o la vida ordenada, el caso es que la sobrecarga de energía te hará vivir momentos especiales con tus seres más queridos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vas a tener un encuentro muy agradable con algunos miembros de tu familia política. Cuando te acuestes pensarás en lo duro que es levantarse cada mañana para ir al trabajo, pero lo compensan este tipo de cosas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que tener paciencia con un gasto imprevisto relacionado con la vivienda que puede estropearte algún proyecto de vacaciones. En el trabajo, no descuides la documentación que lleva tu firma, puede llegar a comprometerte en el futuro.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy te levantarás con la cabeza bien colocada, en su sitio, estable y con las cosas claras. Esto se traducirá en una gran seguridad en todo lo que dices, en cordura y rapidez de ideas. En el terreno físico, también fortaleza y mucha potencia.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Hoy gozarás de un encanto irresistible; podrías concertar una cita con alguien de tu trabajo. Si tienes pareja, vivirás una jornada muy especial que tal vez pueda coronarse con una petición muy esperada.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La temporada comienza para ti con algún desembolso de dinero extra, pero muy positivo para tus intereses, ya que estará relacionado con viajes al extranjero, parte de una transformación que vives y que te procurará otra clase de riqueza a medio plazo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu estado anímico mejorará gracias a tus allegados que te dejarán espacio suficiente para obrar con libertad en todo momento. Buenas perspectivas laborales; ahora iniciarás realmente tu carrera profesional. La economía se mantiene bien a pesar de los gastos extras.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Encontrarás una fuente de inspiración en tu interior; sobre todo en los momentos de soledad o de reflexión. Explorando tu alma y tus emociones encontrarás el equilibrio que buscas. Actualiza tus metas profesionales y márcate un futuro realista.